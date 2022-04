Mort d'Yves Rénier : le choc pour son jeune fils qui a tenté de le réanimer

Son absence pèse lourd pour bien des personnes. Yves Rénier a succombé à une crise cardiaque dans la nuit du 23 au 24 avril et depuis, la vie est un peu moins lumineuse pour tout le monde. Pour les membres de sa famille, bien sûr, les choses sont extrêmement complexes. L'esprit de l'acteur rôde encore entre les quatre murs de sa maison, dans chaque objet, chaque pièce... et personne ne parvient à oublier ce moment où son corps, inanimé, a été retrouvé dans la salle de bain.

C'est lui qui a tout pris en main

L'épouse de l'acteur, Karin Rénier, rentrait d'un sympathique dîner entre amis quand elle a découvert cette tragédie. Face à l'homme de sa vie, elle n'a pas su quoi faire. "Quand j'ai hurlé, Oscar, mon plus jeune fils qui était à la maison – Jules était à Biarritz –, a tout de suite compris, explique-t-elle au magazine Gala. C'est lui qui a tout pris en main. Il a appelé le Samu, a commencé à lui faire un massage cardiaque, du bouche-à-bouche, il m'a demandé d'aller dehors attendre les secours... Et j'étais là, pieds nus, au milieu de la rue, je regardais la fenêtre allumée et je me disais : 'Ce n'est pas ma vie ça, je ne suis pas là, il ne se passe pas ça.' C'est comme si un camion fonçait sur moi sans que je puisse me dégager..."

Cette mort arrivée de nulle part a été formidable pour lui

Papa un brin absent pour ses deux filles aînées, Samantha et Virginie, Yves Rénier s'était métamorphosé au contact de Karin. Dans le malheur d'une crise sanitaire mondiale, celle de la Covid-19, le comédien avait donc profité, plus que de raison, de ses deux derniers, Jules, né en 1997 et Oscar, né en 2000. "On a eu la chance d'avoir vécu presque un an tous les quatre avec nos fils à cause ou plutôt grâce à la pandémie, raconte sa veuve. D'ordinaire, les enfants sont à droite à gauche pour leurs études – en ce moment d'ailleurs Oscar est à San Francisco –, la Covid nous a amenés à vivre soudés, à profiter les uns des autres, à tout partager. Cette mort arrivée de nulle part a été formidable pour lui, car il disait vouloir partir comme sa grand-mère qui s'était endormie et ne s'était pas réveillée, mais c'est tellement dur pour nous...."

