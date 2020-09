Mort de Bertrand-Kamal (Koh-Lanta): "le coeur déchiré", sa petite amie s'exprime

Bertrand-Kamal laissera un grand vide dans la vie de ses proches, dont celle de Mélissa, sa petite amie. Sur Instagram, la jeune femme s'est exprimée sur sa douleur depuis la mort du candidat de Koh-Lanta 2020 (une édition baptisée Les 4 Terres).

Le 9 septembre dernier, l'animateur-chef de village en hôtel club a poussé son dernier souffle. Beka est mort à l'âge de 30 ans, des suites de son cancer du pancréas contre lequel il se battait depuis des mois. Depuis, nombreux sont les hommages à fleurir sur les réseaux sociaux. Le présentateur Denis Brogniart ou certains aventuriers de Koh-Lanta ont exprimé leur peine. Les proches de Bertrand-Kamal n'ont pas non plus manqué d'honorer sa mémoire, parmi eux, sa petite amie.

Peu avant son décès, Mélissa a posté une photo en noir et blanc de Bertrand-Kamal et elle tout sourire, se tenant la main. "Comme je t'aime...", avait-elle légendé sa publication. Des mots lourds de sens. Deux jours après, son âme soeur n'était plus. Un déchirement qu'elle a souhaité décrire sur le réseau social : "Impossible d'expliquer ce que je ressens depuis quelque temps... Mais alors hier, un bout de moi s'est envolé. Et je n'ai toujours pas envie d'y croire. Pour TOI, je ne vais pas étaler mes sentiments, et je garderai notre histoire pour moi. Je t'ai dans la peau, on s'est promis beaucoup, et je te promets que je continuerai d'avancer pour que, de tout là-haut, tu restes fier de moi. Je t'aime et je t'aimerai toujours mon amour."