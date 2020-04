Mort de Brian Dennehy, le shérif de "Rambo" : Sylvester Stallone réagit

Brian Dennehy avait notamment incarné le shérif Will Teasle dans Rambo, en 1982. Jeudi sur Instagram, son ancien camarade de tournage Sylvester Stallone a témoigné : "C'était tout bonnement un artiste brillant... C'était aussi un vétéran du Vietnam qui m'a beaucoup aidé à construire le personnage de Rambo. Le monde a perdu un grand artiste."

Spécialiste des seconds rôles et jouant souvent les méchants, cette "gueule" avait également été remarquée dans Roméo + Juliette (1996). Il avait joué aux côtés de Robert De Niro et d'Al Pacino en 2008 dans le film policier La Loi et l'Ordre. Brian Dennehy était également un acteur de petit écran, qui a fait des apparitions dans diverses séries télévisées telles que Dynastie, Dallas, The Good Wife et plus récemment dans Blacklist.

C'était aussi un acteur de théâtre confirmé qui s'est illustré à Broadway. En 1999, il a décroché un Tony Award pour sa performance dans la pièce d'Arthur Miller Death of a Salesman. La diffusion de cette pièce à la télévision lui vaudra plus tard un prestigieux Golden Globe. Brian Dennehy a remporté un second Tony Award en 2003 pour son rôle dans la pièce Long Day's Journey into Night.