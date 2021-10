Mort de Brian Goldner : le PDG d'Hasbro emporté par un cancer à 58 ans

Avant de poursuivre : "Son leadership visionnaire, sa gentillesse et sa générosité l'ont rendu aimé de la communauté Hasbro et de tous ceux qu'il a touchés."

Brian Goldner laisse également derrière lui une famille aimante : sa femme Barbara et leurs filles. Les fans ont adressé leurs condoléances sur les réseaux sociaux. Fondée en 1923, la compagnie Hasbro détient plusieurs marques très connues des petits et grands dont Monopoly et fabriquent des produits dérivés de films et séries célèbres tels que Star Wars. Hasbro a produit différents longs-métrages comme G.I Joe, Action Man et Transformers, My Little Pony, etc.