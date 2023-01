Mort de Carlos : Cette maladie qui l'a foudroyé deux mois après le diagnostic

Toujours accompagné de sa chemise à fleurs, Carlos a enchaîné les tubes populaires et drôles dans les années 1970-80, parmi lesquels Tout nu, tout bronzé (1973), Papayou (1983), T'as l'bonjour d'Albert (1985) ou Le tirelipimpon (1989). Mais le 17 janvier 2008, soit il y a quinze ans jour pour jour, sa soeur Catherine Dolto-Tolitch annonçait son décès au journal Le Monde, alors qu'il n'avait que 64 ans. "Il a été très courageux", précisait-elle à l'AFP, alors qu'il était malade depuis deux mois, comme l'avait indiqué Le Monde à l'époque, mais hospitalisé depuis seulement quelques jours.

Une mort causée par un cancer du foie, qu'elle avait qualifié de "foudroyant". Cette disparition avait également beaucoup attristé Sylvie Vartan, pour qui il était devenu assistant dans les années 1960 avant de chanter avec elle sur le titre 2 minutes 35 de bonheur. "Carlos n'était pas seulement un ami, c'était mon grand frère. C'était un ami merveilleux, toujours gai, joyeux", avait-elle déclaré après sa mort. Johnny Hallyday, qui avait été à l'origine de la rencontre des deux artistes, avait également eu une pensée pour le chanteur. Il avait notamment confié qu'il perdait son "frère", son "confident" et son "meilleur ami".

La vie est trop con

"C'est une catastrophe (...). La vie est trop con... Carlos, on se connaît depuis qu'on a l'âge de 14 ans, on a à peu près le même âge tous les deux (64 ans, ndlr). C'est vrai qu'il était malade, il avait ce cancer du foie depuis quelques années maintenant. Mais il se soignait, je pensais vraiment qu'il allait s'en sortir", avait ajouté l'interprète de L'Envie. A noter que Carlos repose désormais dans le caveau familial au cimetière de Bourg-la-Reine, en région Parisienne.

Pour rappel, Carlos, de son vrai nom Yvan-Chrysostome Dolto, est né le 20 février 1943 d'une mère spécialiste réputée de psychologie des enfants - la célèbre Françoise Dolto - et d'un père émigré russe et professeur de kinésithérapie. Après avoir passé une enfance heureuse à Paris, il avait été rebaptisé Carlos par ses amis en 1958, en hommage au percussionniste Carlos Patato-Valdes. Diplômé au départ de l'école de kinésithérapie fondée par son père, il avait finalement décidé de se lancer dans show-biz en 1962, remplaçant notamment Lucien Morisse à Europe 1.

Après ses rencontres avec Johnny Hallyday et Sylvie Vartan, il avait obtenu son tout premier disque d'or avec Y' a des indiens partout. C'est notamment à cette époque que Carlos avait commencé à se démarquer pour son style, et notamment ses chemises colorées. En 1973, il avait enregistré le premier album-concept français : Une journée de Monsieur Chose, avec des invités de prestige comme Joe Dassin, Alice Donna et Joëlle du groupe Il était une fois. Il avait également triomphé en 1975 avec Séñor Météo, puis en 1977 avec le Big Bisou. L'année suivante, il avait interprété Rosalie, déguisé en Doudou. A noter qu'en ce qui concerne sa vie privée, Carlos avait adopté avec sa femme Mimi un petit garçon originaire d'Asie prénommé Fann Ming.