Mort de Cathy Sarraï (Super Nanny) : elle faisait tout pour cacher sa maladie et s'est battue jusqu'au bout

Personne n'a oublié Cathy Sarraï, alias la toute première Super Nanny de la télévision française. En 2005, les téléspectateurs la découvrent dans la peau de la célèbre éducatrice qui vient en aide aux parents qui rencontrent des difficultés concernant l'éducation de leurs enfants. Particulièrement stricte mais aussi très bienveillante, Cathy Sarraï a immédiatement conquis le coeur des téléspectateurs. Malheureusement, le 20 janvier 2010, elle décède des suites d'une longue maladie, à seulement 47 ans...

À cette époque, les médias avancent un cancer des poumons, mais finalement, c'est bel et bien un cancer du sein qui a eu raison de la grande blonde. Pourtant, elle avait déjà vaincu la maladie une première fois. Mais cela n'a pas suffit. Quelques années plus tard, le combat a repris de plus belle... "De nombreux organes étaient touchés. Elle avait 80% de chance de s'en sortir. Elle trouvait ça énorme, et était pleine d'espoir. Mais 20% de chance de mourir, c'est beaucoup...", racontait sa meilleure amie Aouatef dans les colonnes de Paris Match, en 2010.

Une battante acharnée

Même après des mois de lutte, Cathy Sarraï en est persuadée : elle va s'en sortir. "Quand on a dû suspendre le tournage de 'Super Nanny', à l'automne dernier, elle trouvait toujours des excuses pour expliquer son absence. Elle faisait tout pour qu'on ne sache rien...", se souvenait alors Bibiane Godfroid, directrice des programmes chez M6. Une semaine avant de mourir, elle faisait des projets d'avenir. Elle avait décidé de partir aux îles Fidji mais aussi de s'envoler pour la Turquie avec sa meilleure amie. Bien décidée à profiter de la vie, Super Nanny ne croit pas une seule seconde que son heure est venue. Elle prévoit des séances shoppings et de nombreuses soirées de fête...

Mais dans la nuit du 19 au 20 janvier 2010, dix ans après sa première victoire sur "la sale maladie" comme elle l'appelait, elle succombe. L'annonce dévaste les téléspectateurs français mais surtout les nombreuses familles auprès desquelles elle a travaillé. Les hommages fusent pendant de longs jours tandis que, le 21 janvier au petit matin, le corps de Kalthoum Sarraï de son vrai nom, est rapatrié à Tunis, sur sa terre de naissance. Elle repose aujourd'hui aux côtés de sa mère, partie elle aussi trop tôt, à 54 ans...