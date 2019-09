Mort de Charles Gérard : sa famille annonce la date des obsèques

Le 19 septembre 2019 aura été sa dernière séance. De son vrai nom Gérard Adjémian, Charles Gérard est mort à l'hôpital de la ville de Versailles, dans l'après-midi, alors qu'il était âgé de 96 ans. Pour lui faire ses adieux, ses proches – dont son grand ami Jean-Paul Belmondo – se rendront en la cathédrale apostolique arménienne Saint-Jean-Baptiste, située dans le 8e arrondissement de Paris, le jeudi 26 septembre 2019, comme l'annonce sa famille dans les colonnes du Figaro. Une cérémonie religieuse sera célébrée sur les coups de 10h.

"On se fait un resto bientôt ?" C'est en ces termes que Charles Gérard a dit au revoir, une ultime fois, à Jean-Paul Belmondo. En soixante-six ans d'amitié, les deux acteurs n'ont pas partagé que leur vie et leurs plus beaux souvenirs. Ils se sont aussi partagé la vedette de nombreux longs métrages : ensemble, magistraux, dans L'Animal de Claude Zidi, Le Guignolo de Georges Lautner, dernièrement dans Un homme et son chien, en 2009, de Francis Huster. Charles Gérard avait inspiré de nombreux réalisateurs, de Claude Lelouch à Francis Veber. Il a même été dirigé par Laurent Baffie en 2003 dans son ovni cinématographique, Les Clefs de bagnole.

C'est le sport qui nous a réunis

L'amour de la pellicule n'est pas le seul sentiment qui a réuni les deux complices. Charles Gérard et Jean-Paul Belmondo s'étaient aussi trouvé une passion commune. "C'est le sport qui nous a réunis, expliquait-il à Paris Match. La boxe, le vélo, mais aussi le foot. À une époque, en juillet et août, invités par Grace de Monaco, nous jouions au profit de la Croix-Rouge monégasque dans toute la région méditerranéenne, à Saint-Tropez, Menton, Villefranche... Il y avait des affiches énormes qui disaient : 'Demain, dans votre ville, Jean-Paul Belmondo et son équipe de foot rencontrent les anciens joueurs professionnels de Monaco.' Les stades étaient pleins, les recettes énormes." Le duo a d'ailleurs été aperçu à de nombreuses reprises en tribune du tournoi de Roland-Garros. La balle est désormais dans le camp de Bebel...