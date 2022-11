Mort de Clarence Gilyard (Die Hard, Walker Texas Ranger) à 66 ans, Chuck Norris partage son immense tristesse

Il avait encore plusieurs anniversaires à célébrer devant lui, le destin en a finalement décidé autrement. L'acteur américain Clarence Gilyard, connu pour avoir longtemps interprété le rôle de James Trivette au côté de Chuck Norris dans la série policière Walker, Texas Ranger, n'est plus. Le comédien est mort à l'âge de 66 ans sans que les causes de son décès n'aient été communiquées. C'est l'université du Nevada où l'acteur faisait profiter les étudiants de ses cours de théâtre et de cinéma qui a fait part de la douloureuse nouvelle au public.

"C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris la mort de notre cher professeur Clarence Gilyard, lit-on. En tant qu'acteur, réalisateur et producteur, Clarence a eu une belle carrière de près de trente ans à la télévision, au cinéma et au théâtre." Si ses étudiants et le corps professoral avec lequel il a enseigné sont tous marqués par cette disparition brutale, Chuck Norris l'est tout autant.

Celui à qui rien ne résiste pourrait bien avoir versé une petite larme en apprenant qu'il ne reverrait plus son ancien compagnon de route : "C'est avec beaucoup d'émotion et de tristesse que j'ai appris la mort de mon cher ami et co-star, Clarence Gilyard. Pendant presque dix ans, nous avons partagé de supers moments en travaillant ensemble et nous adorions livrer les bad boys à la justice. Mes pensées et mes prières vont à son épouse et à ses enfants. Tu vas beaucoup manquer à tous ceux qui ont eu la chance de te connaître. Puisses-tu reposer en paix jusqu'à ce que nous nous retrouvions. Chuck Norris."