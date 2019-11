Mort de Daniel Leclercq, figure emblématique du Racing club de Lens

Daniel Leclercq avait gagné son surnom de "Druide" pour ses qualités d'entraîneur autant que pour son physique reconnaissable à sa chevelure blanche éparse.

Homme du Nord, né à Trith-Saint-Léger, dans la banlieue de Valenciennes, Daniel Leclercq a fait toute sa carrière d'entraîneur dans cette région et dans la Belgique voisine, avec notamment un mandat comme entraîneur de Lens (1997-1999) puis comme directeur sportif du club artésien (2008-2011) et deux passages à Valenciennes (1986-1987 puis 2003-2005). Mais avant d'écumer les bancs de Bauvin, Bavay, Guesnain, Billy-Berclau, la Louviéroise (en Belgique), Valenciennes, Arleux-Fechain et enfin Douai (expérience terminée en 2017), Leclercq a connu une première carrière de joueur professionnel de bon niveau, en tant que défenseur central. Il a comptabilisé ainsi plus de 350 matches de L1 et a notamment porté les couleurs de l'Olympique de Marseille (1970-1971 puis 1972-1974), mais surtout celles de Lens (1974-1983).

Avec les "Sang et Or", Daniel Leclercq a écrit sa légende en 1998 lors d'une saison qui restera mythique pour l'ensemble des supporters du stade Bollaert. Cette année-là, juste avant le triomphe de l'équipe de France lors de la Coupe du monde en 1998 à la maison, il est arrivé à tirer la quintessence de son effectif, avec en figure de proue des joueurs comme Tony Vairelles, Guillaume Warmuz, Jean-Guy Wallemme ou encore Frédéric Déhu, Vladimir Smicer et Anto Drobnjak. Il a décroché le titre de champion de France, le seul de l'histoire de Lens, au terme d'un mano à mano formidable avec Metz, seulement devancé à la différence de but.

La même saison, Leclercq a également mené ses troupes au Stade de France, pour une finale de Coupe de France perdue contre le Paris SG de Raï.

Suite à l'annonce de sa mort, de nombreux hommages ont été publiés sur Twitter comme celui de Grégoire Morgotton, journaliste sportif de TF1, qui commente les matches avec Bixente Lizarazu. "Un des hommes les plus attachants/intègres/passionnés/compétents/bienveillants/ qu'il m'ait été donné de rencontrer", a-t-il publié.