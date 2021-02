Mort de Dustin Diamond - Un ami raconte ses derniers instants : "Une vision horrible"

Un destin tragique. Dans les pages du Sun, le 2 février 2021, un ami de Dustin Diamond raconte les derniers moments de l'acteur, décédé lundi d'un cancer des poumons de stade 4. Au moment de son décès, il était transporté de l'hôpital à son domicile, afin de commencer un traitement de chez lui. Il serait mort avant d'arriver dans sa chambre.

"Quand je suis arrivé là bas lundi, il ne pouvait pas parler, il cherchait de l'air. C'était une vision horrible. Je sais qu'il souffrait beaucoup", a relaté son ami, Dan Block, au lendemain de sa mort. "Puis ils l'ont remis en soin à domicile. J'ai aidé à le mettre dans l'ambulance et j'ai conduis jusqu'à chez lui. Ils étaient en train de préparer son lit et ils l'emmenaient à l'intérieur de la maison. Avant qu'ils ne puissent le hisser sur son lit, il a arrêté de respirer. Il avait un Ordre de ne Pas Réanimer (OPR). Il a choisi cela parce qu'il ne voulait plus souffrir. Il voulait juste partir", a-t-il déploré.

La dernière fois que Dan Block a pu vraiment avoir une conversation avec Dustin Diamond remonte à jeudi dernier, avant que son état ne se détériore. Il se disait optimiste et en attente du futur, bien que les médecins lui avaient donné entre quelques semaines à quelques mois à vivre.

"C'est là que j'ai réalisé que la fin arriverait plus tôt qu'on le pensait. Il m'a dit qu'il était en train de mourir, qu'il souffrait beaucoup, mais qu'il était toujours plein d'espoir pour le futur. Il pensait encore avoir cinq mois (...) Il m'a appelé en me disait que c'était très douloureux et qu'il attendait que les pilules fassent effet. Il m'a dit qu'il devait raccrocher parce que son père venait d'atterrir pour venir le voir", a raconté Dan Block, toujours dans les colonnes du Sun.

Dustin Diamond était connu pour son rôle dans Sauvés par le gong, série culte des années 1990. Il est décédé le lundi 1er février à l'âge de 44 ans. Il était entouré de son père et de sa petite-amie.