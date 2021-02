Mort de Faustine Nogherotto (Star Academy 6) : Nikos Aliagas lui rend un bel hommage

C'est une bien triste nouvelle qui a été annoncée samedi 30 janvier, à savoir la mort de Faustine Nogherotto. Une jeune artiste qui s'est éteinte à l'âge de 31 ans et qui avait marqué le public français en participant à la sixième saison de la Star Academy, diffusée en 2006. "La vie est injuste, ma soeur avait tout pour elle, la beauté, la gentillesse, une pureté dans la voix. Elle souffrait tellement... maintenant elle est apaisée. Je n'arrive pas à imaginer que je ne pourrai plus la toucher la voir et lui parler c'est un cauchemar qui s'éternise. J'ai tellement de chagrin...", a déploré avec émotion sa soeur sur Facebook. Faustine a succombé à une maladie auto-immune incurable contre laquelle elle s'est battue plusieurs années.

Depuis, les hommages se multiplient sur les réseaux sociaux. D'abord de la part de ceux qui ont eu l'occasion de la voir grandir, comme à Velennes, un petit village de 240 habitants où elle a fait ses armes. "On l'a connue bébé. C'était une fille très douce, très gentille, très jolie (...) Elle est partie trop tôt", a notamment regretté un couple de retraités au Parisien. Certaines personnalités publiques ont également retenu un beau souvenir de Faustine, dont Nikos Aliagas. Et pour cause, l'animateur avait suivi son parcours dans la Star Academy. Sur Twitter, il a salué sa mémoire : "Elle s'appelait Faustine Nogherotto, elle avait participé à la #staracademy en 2006 pour vivre son rêve, devenir chanteuse. Mais une maladie auto-immune incurable l'a empêché de vivre normalement. Je pense à elle, à sa famille et à tous ceux qui souffrent. Faustine avait 31 ans."

Par ailleurs, la mort de Faustine Nogherotto a ému Nagui, qui avait reçu la jeune femme dans son émission N'oubliez pas les paroles en 2016. À l'époque, la jolie blonde était repartie avec 20 000 euros de gains et avait profité de son passage pour évoquer sa santé déclinante et Nagui avait promis de soutenir les personnes atteintes de la même maladie. Promesse qu'il compte bien tenir. "Nous allons y travailler", a-t-il indiqué sur Twitter en réponse à un hommage.