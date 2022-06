Mort de George Michael : drogues et prostitués, ses dernières années glauques...

L'histoire de George Michael sera bientôt à retrouver dans les salles de cinéma, le 22 juin prochain, à travers le documentaire "George Michael Freedom Uncut".

Un biopic narré par le chanteur lui-même, qui aura été profondément impliqué dans ce qui aura été la dernière oeuvre de sa vie, puisqu'il est décédé le 25 décembre 2016 à l'âge de 53 ans. Ce documentaire sera complété quelques jours plus tard, après sa sortie, par un livre écrit par James Gavin, qui devrait revenir un peu plus en détail sur certains passage de la vie de George Michael, et notamment sur ses problèmes liés à la drogue ainsi qu'à la prostitution.

Des scandales à la pelle

Dans ce récit, il serait notamment décrit comme un homme "émotionnellement fragilisé", à la voix "ruinée par la drogue et la cigarette" comme le rapporte le Daily Mail. Si la cause de sa mort a été très controversée, il aurait en tout cas passé les derniers jours de sa vie à consommer de la nourriture de piètre qualité et fréquenter des prostitués masculins dans son domicile situé au nord de Londres. Des travers dans lesquels il serait tombé depuis très longtemps en raison de sa difficulté à assumer sa sexualité et son attirance pour les hommes au monde extérieur. Une situation d'autant plus difficile que son père, d'après plusieurs proches du chanteur, n'aurait jamais accepté l'homosexualité de son fils, cette orientation sexuelle étant considérée comme un péché dans la culture traditionnelle gréco-chypriote.

Une sexualité qu'il sera pourtant contraint de révéler grand public en 1998 après avoir été surpris par un policier de Beverly Hills en pleine action avec un homme dans des toilettes publiques. Une révélation qui n'a visiblement pas eu un effet de soulagement pour le chanteur, puisqu'il a multiplié les excès et les scandales par la suite, en ayant notamment recours à la prostitution et en consommant plusieurs drogues, comme la Marijuana, dans des quantités astronomiques. Il a notamment été surpris à plusieurs reprises en train de conduire sous stupéfiants, sans oublier les fois où il a été retrouvé sous hypothermie dans sa baignoire et dans sa piscine après avoir fait une overdose de GHB.

Un destin plutôt tragique pour celui qui aura marqué toute une génération avec des chansons incontournables comme Careless Whisper ou Wake me up before you go-go.