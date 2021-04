Mort de Gérard Fillipelli des Charlots : hommage ému de son ami Jean Sarrus

Il n'en reste plus qu'un : Jean Sarrus est le dernier des membres fondateurs du groupe Les Charlots. Auprès du Parisien, le musicien et comédien de 75 ans a commenté le décès de son ami et camarade Gérard Fillipelli, survenu le 30 mars 2021. Agé de 78 ans, celui que les fans surnommaient Phil est mort des suites d'un cancer à l'hôpital d'Argenteuil (Val-d'Oise).

"Par où commencer, a d'abord répondu Jean Sarrus au téléphone. On a passé cinquante ans ensemble ! Phil était un amoureux fou de la musique et un excellent guitariste. C'était l'insouciance et la gentillesse. On s'est beaucoup amusé ensemble." C'est en 1966 que Gérard Rinaldi, Luis Rego et Jean Sarrus ont rencontré Gérard Fillipelli à Paris. Ensemble, ils ont d'abord formé le groupe Les Problèmes, ont débuté sur scène avec Antoine, avant de devenir Les Charlots quelques années plus tard. En plus de la musique, la joyeuse bande s'est ensuite lancée dans le cinéma avec des comédies loufoques, pour la plupart réalisées par Claude Zidi : Les Bidasses en folie (1971), Les Fous du stade (1972) ou encore Le Grand Bazar (1973)...

"C'était fou, oui, se souvient Jean Sarrus auprès de nos confrères. Mais ce qui était le plus drôle, c'est que ça marchait dans le monde entier, car les dialogues étaient rares et simples. Du coup, faciles à traduire. On a énormément voyagé, on a fait toutes les grandes villes en Inde. C'était drôle de se voir parler en thaï, en hindi, en chinois." Alors que le groupe perd en notoriété, Gérard Fillipelli quitte finalement Les Charlots en 1996, sans pour autant arrêter la musique. "Phil a toujours joué de la guitare. Il faisait des boeufs avec Luis Rego et il s'occupait de ses chats. Il était bricoleur et avait confectionné une canne pour les nourrir à distance."

En 2008, c'est sur le canapé de Michel Drucker que les vieux amis se sont retrouvés pour la dernière fois dans l'émission Vivement dimanche. Gérard Rinaldi est le premier membre des Charlots a être décédé en 2012, à 69 ans, des suites d'un cancer. De leur côté, Jean Sarrus et Jean-Guy Fechner (arrivé plus tard dans le groupe) préparent un retour "dans le genre des Charlots".