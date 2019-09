Mort de Jacques Chirac : le décès de sa fille Laurence, "le drame de ma vie"

Jeudi 26 septembre, la France a perdu un ancien président emblématique : Jacques Chirac. Aux alentours de midi, sa famille a annoncé sa mort à l'AFP. Alors que les hommages venant de personnalités de tous milieux se multiplient sur les réseaux sociaux, nous revenons sur les instants qui ont marqué sa vie. Comment évoquer l'ancien chef de l'État sans mentionner sa fille disparue, Laurence. "Cela a été et c'est le drame de ma vie...", avait confié Jacques Chirac à Pierre Péan dans L'Inconnu de l'Élysée (paru en 2007 chez Fayard).

Laurence est décédée en avril 2016 d'une crise cardiaque à seulement 58 ans, après de nombreuses tentatives de suicide, interventions chirurgicales et une consommation excessive d'antidépresseurs. "Il la fixe du regard. De grosses larmes viennent inonder ses yeux sombres et perdus dans le vague. Sa douleur est intense", avait raconté Erwan L'Élouet dans son livre Bernadette Chirac, les secrets d'une conquête (2019 chez Fayard également), lorsqu'on lui a annoncé le décès de sa fille.

En plus de la perte de son enfant, Jacques Chirac avait dû faire face à la culpabilité. Atteinte d'anorexie mentale, Laurence vivait au gré des rémissions et des rechutes. Un lourd secret qui mena Laurence à vivre une vie cachée. "Dans un mode politique où la moindre faille peut être exploitée, il n'était pas question qu'il en parle", a détaillé Candice Nedelec dans son livre Bernadette et Jacques (2016 chez Point Document).