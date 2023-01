Mort de Jacques Martin, l'animateur "d'une maigreur épouvantable" sur ses derniers jours : "Il faisait pitié"

Il y a seize ans, Jacques Martin rendait son dernier souffle après avoir marqué plusieurs générations de téléspectateurs. Le 14 septembre 2007, le présentateur perdait sa longue lutte contre un cancer généralisé, alors qu'il était âgé de 74 ans. Lui qui avait côtoyé la France entière, fait rire et vibrer tout le monde, avait décidé de s'isoler, refusant que quiconque le voit en état de faiblesse. Il s'était d'abord retiré dans sa maison, située à Neuilly-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine, puis avait rejoint l'hôtel du Palais, à Biarritz, où il a vécu ces derniers instants.

Jacques Martin ne voulait plus voir personne, mais il a tout de même reçu la visite de son grand ami Pierre Bonte, un mois avant de mourir environ. Face au refus de son camarade, le journaliste s'était rendu, par surprise, à son domicile. "Je crois être l'un des derniers à l'avoir vu, explique-t-il sur le plateau de Chez Jordan. Il ne voulait plus voir personne. Danièle Evenou [son ancienne compagne, NDLR.] m'avait dit : 'Il ne veut plus me prendre au téléphone, il ne veut plus me parler ! Il ne veut plus voir personne !' J'ai eu son médecin au téléphone et il lui avait donné un mois ou deux maximum. Je me suis dit : 'Il faut que je le vois quand même, je lui dois tellement.'"

C'est pour ça qu'il ne voulait pas qu'on vienne le voir

Pierre Bonte avait fait partie de l'équipe du Petit Rapporteur grâce à Jacques Martin et il était resté très proche de lui depuis cette époque. En arrivant chez son ami, il a vécu un véritable électrochoc : atteint d'un cancer, l'ancien animateur se déplaçait en chaise roulante, à l'aide d'une infirmière qui le poussait, puisqu'il revenait de l'hôpital après une séance de chimiothérapie. "J'ai partagé un déjeuner avec lui. C'était au mois d'août, se souvient-il. Il n'a pratiquement pas dit un mot pendant tout le repas. Il était épuisé. Heureusement qu'il n'y a pas de photos de lui à cette époque. Il était d'une maigreur épouvantable et d'une faiblesse aussi pitoyable. Il faisait pitié, réellement. C'est pour ça qu'il ne voulait pas qu'on vienne le voir. Il ne voulait pas laisser cette image. Il n'a jamais accepté de se faire prendre en photo et ne voulait plus voir personne."