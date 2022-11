Danièle Evenou outrée par la violence des propos de Marion Game, elle menace de quitter un plateau !

Jacques Martin est apparemment leur seul point commun. Invitée sur le plateau de l'émission Chez Jordan, filmée pour Télé Loisirs, Danièle Evenou a visionné une séquence dans laquelle Marion Game - Huguette dans Scènes de Ménages - révélait ce qu'elle pensait d'elle. Et forcément, elle n'y est pas allée de main morte. Pour rappel, Danièle Evenou a été en couple ave Jacques Martin de 1973 à 1980 et elle a eu, avec lui, deux enfants, les comédiens Frédéric et Jean-Baptiste Martin. Quant à sa consoeur, elle a également vécu une jolie romance avec le présentateur... ce qui a visiblement créé des jalousies.

C'est quoi ? C'est un poids mort !

Interrogée à propos de Danièle Evenou il y a environ un an, Marion Game s'était écriée, moqueuse : "Je n'ai pas eu de rapport amical avec Danièle. Pour moi c'est un affreux malentendu ! C'est quoi ? C'est un poids mort ! Ce n'est rien dans ma vie en tout cas. Ça n'a jamais matché avec elle ! Sûrement pas !" Et si ces propos avaient fait le tour du pays, la principale intéressée avait jusque-là eu la chance d'être épargnée. Ce qui explique que cette découverte l'ait affectée à ce point.

Je ne lui ai pas pris Jacques Martin !

"C'est horrible, je la plains. Ça veut dire quoi ? Que je n'existe pas ? C'est horrible, a-t-elle répondu. Il ne fallait pas me montrer ça. Ça me fait de la peine. C'est un affreux malentendu... ça veut dire que je n'ai pas ma place sur cette Terre ? C'est ça ? Je vais quitter ce plateau, j'ai du chagrin. Tant de méchancetés, j'espère que mes enfants ne l'ont pas vu, ni mes petits-enfants, ni mes amis. C'est pas grave, tant pis pour elle. Si elle pense ça, tant pis." En terme de chronologie, Danièle Evenou et Marion Game n'ont pourtant jamais été en concurrence pour le coeur de Jacques Martin. "Je ne lui ai pas pris Jacques Martin, a assuré Danièle Evenou. C'est elle qui l'avait quitté pour un homme qui vivait en Suisse..." Une intervention qui a donc viré au règlement de compte !