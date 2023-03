"Je lui ai tout laissé..." : Danièle Évenou séparée d'un animateur star, fin de relation mouvementée

Danièle Évenou et Jacques Martin ont vécu une histoire d'amour qui a duré sept ans et ont eu deux fils : Frédéric Martin et Jean-Baptiste Martin. Mais malheureusement, la vie aux côtés du célèbre présentateur n'a pas toujours été rose, loin de là... Sans filtre et pleine d'énergie, la comédienne de bientôt 80 ans n'hésite jamais à se confier sur cette idylle mouvementée. Invitée dans l'émission Ça commence aujourd'hui le mercredi 22 mars 2023, la pétillante brunette s'est encore une fois montrée très franche.

Face à Faustine Bollaert, Danièle Évenou n'a pas mâché ses mots. Si elle a profondément aimé Jacques Martin, elle assure avoir vécu un véritable enfer à ses côtés. En cause : le caractère exécrable de l'animateur de L'école des fans. "J'ai beaucoup pleuré quand je vivais avec Jacques parce qu'il était très très dur. J'en avais marre de faire ça (se tirer la paupière inférieure, ndlr) pour ne pas que les larmes coulent. C'est pour ça que je suis partie, j'ai trop pleuré...", a-t-elle expliqué avant de préciser : "Il était très très dur ! Mais je l'ai aimé... je l'ai quitté alors que je l'adorais !" Pour ne pas sombrer, Danièle Evenou a donc choisi de partir sans se retourner et ce, malgré les supplications de l'animateur qui lui ordonnais presque de revenir à la maison.

Je lui ai tout laissé

Sans chercher à récupérer quelques-uns de ses biens, la comédienne a donc claqué la porte. "J'ai pris mes deux enfants, je lui ai tout laissé... Je l'ai connu, il était moins connu que moi d'ailleurs et c'était bien avant 'Le petit rapporteur'. Et je lui ai tout laissé : l'appartement, la voiture... J'ai pris mes deux gosses sous le bras et j'ai trouvé un petit appartement", a-t-elle ensuite ajouté. Mais cette initiative n'a pas été du goût de Jacques Martin... "Un jour, Jacques est venu me voir comme un fou. Il m'a dit 'Rentre à la maison ! Regarde, tu n'as même pas de machine à laver la vaisselle comment tu fais ?'. Je lui ai dit 'Mais Jacques, si je reviens un jour, ce n'est pas pour une machine à laver... C'est pour que ce soit différent, pour qu'on revive, qu'on soit amoureux et que tu arrêtes de me parler mal'", a-t-elle raconté avec émotion.

Danièle Évenou s'est finalement tenu très loin de l'animateur, avec l'aval de ses enfants, pourtant très jeunes à l'époque. "Il est parti en claquant la porte. Mon fils Frédéric me donnait la main, Jean-Baptiste était dans mes bras, et il m'a dit 'Maman, on a bien fait de partir'. Ils ne m'en ont jamais voulu", a-t-elle conclu.

Par la suite, la comédienne a finalement retrouvé l'amour, en 1983, dans les bras du ministre de la Communication de l'époque, Georges Fillioud. Les tourtereaux se sont mariés en 1996 et ont vécu ensemble jusqu'à la mort de l'homme politique, en 2011. Danièle Évenou a ensuite une nouvelle fois retrouvé l'amour avec Jean-Pierre Baiesi, dirigeant d'une petite société de montage cinéma, malheureusement lui aussi décédé en 2018. Quant à Jacques Martin, il s'est éteint en septembre 2007 d'un cancer généralisé...