"Il était très grossier" : Danièle Evenou, séparée d'une icône de la télévision, père de ses deux garçons

80 ans, c'est l'âge magnifique que fête ce 21 février 2023 la comédienne Danièle Evenou. Une vie marquée par son amour pour la comédie, elle qui a incarné l'inoubliable Marie Pervenche, mais aussi pour celui des hommes. On lui connaît une idylle avec la figure de la musique Jacques Brel, mais elle a également construit une belle histoire d'amour avec une autre grande personnalité, mais de la télévision : Jacques Martin. Le célèbre animateur est devenu le père de ses deux enfants, Frédéric et Jean-Baptiste Martin.

Toutefois, Danièle Evenou fait un portrait peu réjouissant du présentateur de L'Ecole des fans. Sur le plateau de TPMP People en 2022, elle avait ainsi raconté l'avoir quitté plusieurs fois, être revenue avant de partir pour de bon parce qu'il avait "très grossier" : "J'ai quitté un homme que j'aimais." En effet, elle n'en pouvait plus de ses crises de jalousie et ses colères noires, malgré tout l'amour qui les unissait. La même année dans C à vous, elle avait fait part du perfectionnisme maladif de l'ex-mari de Cécilia Attias : "Il savait tout faire et je vais vous faire un aveu. Il fallait toujours être parfait, et toute la famille et même les femmes savent toutes faire le gratin dauphinois Jacques Martin et pas un autre..."

Une relation compliquée qu'elle avait également évoquée dans La Parenthèse inattendue en 2013, mettant en lumière le caractère de son ancien compagnon qui lui avait fait une scène en voyant que l'appartement qu'elle avait loué avec ses enfants pour y vivre après leur séparation n'était pas à la hauteur de ses attentes. Son fils aîné Frédéric lui avait alors dit, devant son père : "Maman, on a bien fait de partir."

De douloureuses fins d'histoire d'amour

Après sa rupture avec Jacques Martin, Danièle Evenou a rencontré le journaliste et ancien ministre de la Communication Georges Fillioud avec qui elle a été mariée de 1996 jusqu'à sa mort en 2011. Trois ans plus tard, celle qui a remporté Top Chef en 2018 a rencontré Jean-Pierre Baiesi, dirigeant d'une petite société de montage cinéma, avec qui elle restée jusqu'à son décès, des suites d'un cancer, à l'âge de 59 ans.