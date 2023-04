​​Jacques Martin intransigeant avec une célèbre ex : "Il n'a pas voulu que je travaille"

Certaines stars de la télé sont bien loin de ce que l'on voit à travers l'écran. Jacques Martin, par exemple, n'était pas du tout celui qu'il voulait bien montrer dans Le petit rapporteur ou L'école des fans. S'il était on ne peut plus gentil, à l'écoute et moqueur dans le bon sens du terme avec ses invités et les enfants dont il faisait la connaissance sur les plateaux, c'était un peu moins le cas avec les femmes de sa vie.

Il a partagé la vie de Marion Game, actrice de Scènes de ménages récemment disparue, mais Jacques Martin a aussi connu une histoire avec une autre star de la comédie : Danièle Evenou. Ils ont d'ailleurs eu deux enfants ensemble : Frédéric, né en 1973, et Jean-Baptiste en 1976. A l'époque de leur rencontre et de leur coup de foudre, Danièle Evenou est plus connue que Jacques Martin. Une réalité qu'il ne semble pas apprécier, au point de clairement indiquer qu'il préfère que l'actrice mette sa carrière entre parenthèses.

Invitée sur le plateau de TPMP People ce samedi 15 avril, Danièle Evenou est revenue sur cette histoire avec Matthieu Delormeau : "Il n'a pas voulu que je travaille, a-t-elle rappelé. Il m'a dit 'Ton plus beau métier, c'est [femme au foyer]'." Si de telles exigences n'auraient pas leur place aujourd'hui, Danièle Evenou, évoquant au passage la jalousie de l'animateur disparu, ne regrette rien : "J'ai accepté de ne pas travailler pour lui." Très amoureuse, elle admet que si sa carrière aurait pu être différente, elle ferait les mêmes choix pour s'occuper de ses enfants : "Je ne suis pas carriériste, j'aime vivre. [...] J'ai fait tout ce qu'il fallait, et si, je pouvais recommencer, je ferais pareil."

Marion Game aussi victime de sa jalousie

Marion Game, disparue le 23 mars dernier, avait elle aussi fait part du caractère jaloux et envieux de Jacques Martin lorsqu'elle était en couple avec lui. Et à peu de choses près, le discours est le même. A l'époque, l'actrice s'était fait un nom quand Jacques Martin tentait encore de se faire connaître : "C'était quelque chose à laquelle il n'avait pas accès. Il était très populaire à l'époque, mais je représentais son échec. (...) Il était en douleur tout le temps. Sa notoriété ne le nourrissait pas. Ça ne l'intéressait pas. Il voulait être acteur." Lassée de ces tourments, Marion Game avait fini par le quitter : "J'avais ma carrière à faire. À un moment donné, ce n'était plus possible. Je suis partie. Il était très malheureux. Il m'en voulait un peu quand même." On récolte ce que l'on sème...