Marion Game : Les causes de sa rupture avec Jacques Martin

Marion Game a eu plusieurs amours dans sa vie. Après avoir été mariée à Philippe Ledieu, avec qui elle a eu sa fille Virginie, elle se met en couple avec le célèbre animateur Jacques Martin. Elle reste quatre ans avec lui, avant leur rupture en 1972. "Je suis partie défaite, meurtrie, en l'aimant. J'ai continué ma route sans lui parce qu'on m'avait expliqué qu'il allait m'abîmer. Il avait déjà commencé le travail et il fallait sortir de ça", confiait-t-elle en septembre 2007 dans l'émission Un jour, un destin, consacrée à son ex-compagnon.

Une relation qui ne pouvait plus durer, selon la comédienne de 82 ans. Le fond du problème ? La jalousie maladive de Jacques Martin, qui enviait la carrière artistique de sa compagne de l'époque. "C'était sa vie, son coeur battait pour le théâtre et moi à ses côtés, j'étais un reproche vivant, tout le temps. Et donc les souffrances, les décalages sont venus de là. Moi, j'étais follement amoureuse d'un homme qui ne supportait pas mon avancement progressif dans la profession", confie-t-elle.

Une situation invivable pour Marion Game, qui sent bien que le présentateur de l'École des fans la fait souffrir en la rabaissant constamment. "Il avait peur que je lui échappe. Il se méfiait et il n'était rassuré que quand j'étais une carpette, défaite, décomposée, le rimmel qui coule et au 36ème dessous", décrit-elle. À l'époque éperdument amoureuse, elle laisse Jacques Martin la traiter de la sorte.

Une réputation d'homme difficile à vivre qui colle à la peau de l'animateur, décédé en 2007. Quelques années plus tard, Marion Game retrouve Danièle Évenou, qui a également partagé la vie de Jacques Martin, sur le plateau d'une émission en son hommage. Cette dernière y révèle les difficultés qu'elle a connues lors de leur relation. "Moi aussi, je suis partie alors que je l'aimais, mais je voulais que Frédéric et Jean-Baptiste [enfants nés de sa relation avec Jacques Martin, NDLR] aient un autre équilibre car il était trop, trop dur à vivre", déclare-t-elle.

Des relations tumultueuses qui semblent confirmer le caractère colérique de l'un des animateurs les plus marquants de la télévision française. Malgré son tempérament, il a eu une vie sentimentale bien remplie puisqu'il s'est marié à trois reprises, a vécu avec Marion Game et Danièle Évenou et est devenu père de huit enfants.