"Il est venu me voir comme un fou" : Danièle Évenou, Jacques Martin incontrôlable après leur rupture

Danièle Évenou a connu nombre d'hommes dans sa vie. Que ce soit avec Jacques Brel ou encore François Nocher, elle s'est mise en couple avec des célébrités à de multiples reprises au cours de sa vie sentimentale décidément bien remplie. Mais parmi ses idylles les plus marquantes, on peut se souvenir de son histoire amoureuse avec le présentateur culte Jacques Martin. Ils ont été ensemble 1973 à 1980, et l'illustre animateur de télévision lui a donné ses deux enfants : Frédéric Martin, né le 15 avril 1973, et Jean-Baptiste Martin, né le 12 novembre 1976.

L'actrice française qui a récemment fêté ses 80 ans a accepté de revenir sur cette relation en toute franchise lors de l'émission Ça commence aujourd'hui du mercredi 22 mars 2023 diffusée sur France 2. Interrogée par la présentatrice Faustine Bollaert sur la psychanalyse, elle a livré une anecdote remontant à l'époque où elle était en couple avec Jacques Martin. "Oh lui, il adorait la psychanalyse !", débute-t-elle dans cette séquence à propos de son ancien compagnon.

C'est Jacques qui ne va pas très très bien

"Il me dit : 'Tu vas aller voir mon psy'", raconte-t-elle avant de donner le nom de l'expert en question. "Je vais le voir. Un monsieur charmant, de l'âge que j'ai aujourd'hui. "Je le vois trois fois. Et au bout de trois fois, il me dit : 'Danièle, vous allez très très bien. C'est Jacques qui ne va pas très très bien'", se remémore-t-elle.

"Oui, mais il veut que je vienne vous voir tous les mercredi", poursuit la comédienne. "Alors il m'a dit : 'On va faire quelque chose. Tous les mercredi vous viendrez, et tous les mercredi je vous inviterai à déjeuner'", narre-t-elle tout en provoquant les rires des différents convives du plateau de tournage. "Jacques était très content, il trouvait que je progressais", conclut-elle à ce sujet, insinuant que le psychologue en question la draguait ouvertement. Par la suite, elle avoue "l'avoir quitté alors qu'elle l'adorait" et avoir seulement pris "ses deux enfants". Mais "un jour, Jacques est venu me voir comme un fou. 'Rentre à la maison !'", s'est-elle souvenue à propos de son idylle avec l'animateur.