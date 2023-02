"Ça a été raté" : Danièle Évenou sans filtre sur la chirurgie esthétique et son opération qui a mal tourné

Si elle a commencé sa carrière dès les années 1960, c'est en 1984 que le grand public découvre les talents et le joli minois de Danièle Évenou avec la série Marie Pervenche. Quarante-ans plus tard, la comédienne peut se targuer d'une riche carrière alors qu'elle célèbre ce 21 février 2023 son 80ème anniversaire ! Son sourire et sa bonne humeur restent inchangés mais elle a admis avoir touché néanmoins à d'autres choses... sur son visage.

En 2016, alors l'invitée d'Action ou vérité sur TF1, Danièle Évenou s'est pliée sans mal à l'exercice de la vérité. Elle a ainsi confirmé avoir déjà eu recours à la chirurgie esthétique. "C'est vrai, mais ça a été raté ! Vous le savez bien, je me suis fait refaire mes paupières par mon gynécologue !", a-t-elle répondu à sa première "Question vérité" de la soirée avant qu'Alessandra Sublet ne lui demande si c'est une plaisanterie. Danièle Évenou a alors réagi : "Je suis sérieuse, je le jure sur mes enfants [elle a deux garçons nés de son couple avec Jacques Martin, ndlr], sur vous tous, je suis sérieuse ! C'était l'époque où tout le monde se disait chirurgien esthétique, un jour, j'étais chez mon gynécologue et il m'a proposé de me les refaire. Comme je sais pas dire non, je vous jure ça a été un drame, j'ai dit oui et j'ai dormi pendant huit ans les yeux ouverts".

Sans tabou sur la chirurgie

Irrésistiblement franche, Danièle Évenou était également revenue sur ce sujet pourtant souvent tabou qu'est la chirurgie esthétique lors d'une interview face à Jordan de Luxe pour Télé-Loisirs : "Je n'en avais pas du tout besoin. Il m'a refait les paupières. Mais pendant huit ans, j'ai dormi les yeux ouverts. Ça a été un drame. Il m'a beaucoup trop tiré. Il m'avait trop pris de peau et ce n'était pas son métier", s'est-elle indignée. Pourtant, elle n'a jamais porté plainte contre le praticien. "Pas procédurière", la comédienne ne s'est pas retournée contre ce praticien.

Avec son mari de l'époque, le journaliste et ancien ministre de la Communication Georges Fillioud, elle a cherché un médecin pour rattraper les choses : "Jusqu'au moment où on a compris qu'ils en étaient à un stade, à me retirer la peau derrière le genou, parce qu'elle est très, très fine, et m'en mettre comme ourlet [aux yeux]. Mon mari était à côté. Il ne fallait pas qu'ils se trompent". Pourtant, l'actrice a réitéré avec le bistouri : "La bouche, ça a été une erreur. Quelqu'un, un jour, m'a mis je ne sais plus quoi, alors que je ne voulais pas, j'avais une jolie bouche". À présent, c'est sûr, on ne l'y reprendra plus !