Marion Game : Les obsèques de l'actrice de Scènes de Ménages s'organisent, précisions sur cet ultime adieu

Dans un message accompagné de sublimes photos de la comédienne Marion Game, qu'elles soient d'archives ou plus récentes, le journaliste culture et médias de l'AFP Jean-François Guyot a révélé la date et l'horaire des obsèques de l'actrice française tant aimée et décédée le 23 mars 2023 à l'âge de 84 ans. D'après ses informations, la cérémonie funéraire aura lieu le vendredi 31 mars à 10h30 en l'église Saint-Roch, la paroisse parisienne de l'Aumônerie des artistes. Puis, dans l'après-midi, son inhumation se déroulera dans la plus stricte intimité.

Elle était Huguette, la mamie de la série à succès Scènes de ménages, mais aussi une figure populaire des années 70-80, à la télévision, au cinéma et au théâtre. Marion Game s'en est allée en laissant derrière elle son talent et sa popularité. C'est sa fille, elle-même comédienne, Virginie Ledieu, qui avait annoncé la triste nouvelle. Elle s'est éteinte à son domicile de Clamart, en région parisienne.