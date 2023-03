Marion Game, grand-mère peu présente : son petit-fils Aurélien partage une tendre photo, l'amour malgré tout

Personne ne s'attendait à recevoir une telle nouvelle vendredi dernier. La veille pourtant, le 23 mars Marion Game s'en est allée. La comédienne de 84 ans s'est éteinte chez elle en région parisienne, "de vieillesse" comme l'a indiqué sa fille également actrice Virginie Ledieu. Sa disparition a provoqué une onde de choc sur la Toile. Les téléspectateurs et fans de Scènes de ménages sont tombés des nues, ses anciens partenaires et les actuels également, à l'exception de son compagnon de route Gérard Hernandez, qui jouait depuis 2019 son mari dans le programme humoristique d'M6. Et si sa famille de la télé s'est exprimée, la vraie, celle du sang, est aussi sortie du silence.

Sa fille aînée a fait part de la triste nouvelle à l'AFP mais elle n'est pas la seule à avoir évoqué le souvenir de cette femme hors du commun. Aurélien, l'un des garçons nés de son mariage avec Patrick Raynal, a rendu hommage à sa grand-mère. Dans une première story Instagram, il avait dévoilé un vieux cliché de lui bébé sur les genoux de Marion Game, heureuse de partager un moment de bonheur avec son petit-fils. Sur une autre, il avait reposté des images de l'INA interviewant sa grand-mère dans les années 1970.

Ce mardi 28 mars, cinq jours après la disparition de sa grand-mère, c'est un tout nouveau cliché qu'il a offert aux abonnés, toujours en story Instagram (voir notre diaporama.) On voit le jeune comédien poser bras dessus bras dessous avec sa mamie. Des souvenirs qui font toujours aussi chaud au coeur, lui qui n'a pas toujours pu profiter d'elle comme il l'aurait voulu, et comme tous les autres petits-enfants du monde.

C'est compliqué d'avoir des moments avec elle

Il y a deux ans, Aurélien et son frère Arthur accompagnaient leur maman Virginie Ledieu sur le plateau de Ça commence aujourd'hui sur France 2. Les deux jeunes hommes étaient revenus sur la relation qu'ils entretenaient avec Marion Game, une grand-mère distante en dépit de tout l'amour qu'elle a pu leur apporter : "C'est toujours compliqué quand toute sa famille a réussi dans ce milieu-là, on se sent tout le temps observé et forcément quand on a une grand mère si médiatisée, c'est compliqué d'avoir des moments avec elle, on la voit peu", indiquaient les deux frères.

Marion Game avait fait beaucoup de place à sa carrière et pouvait sacrifier sa famille pour des rôles, sans pour autant que les liens ne soient rompus, évidemment : "C'est une femme qui est vraiment passionnée depuis toujours et qui a toujours privilégié son métier par rapport à tout le reste de sa vie, du coup elle porte un regard très bienveillant je pense sur nous, mais on n'a pas la même relation qu'aurait un petit-fils avec sa grand-mère." Force est de constater que ses petits-enfants, dont les hommages s'enchaînent, ne lui en tiennent pas rigueur.