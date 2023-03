Marion Game distante avec sa famille : un petit-fils de l'actrice sort du silence après son décès

C'est compliqué d'avoir des moments avec elle

Aurélien et son frère Arthur s'étaient exprimés comme rarement au sujet de leur célèbre grand-mère sur le plateau de Ça commence aujourd'hui : "C'est une femme qui est vraiment passionnée depuis toujours et qui a toujours privilégié son métier par rapport à tout le reste de sa vie, du coup elle porte un regard très bienveillant je pense sur nous, mais on n'a pas la même relation qu'aurait un petit-fils avec sa grand-mère" avait indiqué Arthur avant de poursuivre. "C'est toujours compliqué quand toute sa famille a réussi dans ce milieu-là, on se sent tout le temps observé et forcément quand on a une grand-mère si médiatisée, c'est compliqué d'avoir des moments avec elle, on la voit peu." Loin des yeux certes, mais pas loin du coeur.