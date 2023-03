Diaporama : Marion Game distante avec sa famille : un petit-fils de l'actrice sort du silence après son décès

Marion Game n'est plus. La comédienne est morte à 84 ans chez elle, en région parisienne Marion Game - Photocall de "Scènes de ménage" dans le cadre du 17e festival de fiction TV de La Rochelle sur le Vieux Port à La Rochelle. © BestImage, Christophe Clovis / Bestimage

D'après sa fille Virginie, qui a annoncé la nouvelle à l'AFP, l'actrice est morte de vieillesse Portrait de Marion Game et sa fille Virginie Ledieu le 6 mai 2015 © BestImage, CEDRIC PERRIN / BESTIMAGE

Elle laisse derrière elle toute l'équipe de "Scènes de ménages" inconsolable, en plus de sa propre famille parmi laquelle son petit-fils Aurélien Raynal David Mora, Anne-Elisabeth Blateau, Amelie Etasse, Marion Game, Loup-Denis Elion - Photocall de "Scènes de ménage" dans le cadre du 17e festival de fiction TV de La Rochelle sur le Vieux Port à La Rochelle le 12 septembre 2015 © BestImage, Christophe Clovis / Bestimage

Aurélien n'a pas tenu rigueur du caractère professionnel de sa grand-mère qui a toujours mis des distances entre elle et sa famille pour privilégier sa carrière. Loin des yeux mais pas loin du coeur comme on dit ! Marion Game - Filage de la pièce "Tous des Malades" au Palais des Glaces à Paris. Le 9 juin 2015 © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

Marion Game, Virginie Ledieu - People à la générale de la pièce "Coiffure et Confidences" au théâtre Michel à Paris, le 4 février 2016. © CVS/Bestimage © BestImage, Christophe Clovis / Bestimage

Gérard Hernandez et Marion Game lors de l'ouverture de la 57ème édition du Festival de la Télévision de Monte-Carlo le 16 juin 2017. © Denis Guignebourg / Bestimage © BestImage, Denis Guignebourg / Bestimage

Marion Game - Enregistrement de l'émission "Vivement Dimanche" à Paris le 27 mai 2015 et qui sera diffusée le 21 juin 2015. Invité principal Michèle Torr © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

Gerard Hernandez et Marion Game lors de la ceremonie d'ouverture du 15e Festival de la Fiction Tv de La Rochelle, France le 11 septembre 2013. © BestImage, Agence / Bestimage

