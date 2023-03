Marion Game et son couple avec Gérard Hernandez dans Scènes de Ménages : "Je sais qu'il a morflé lui aussi"

Marion Game et Gérard Hernandez n'ont pas connu le même destin qu'Alexandra Lamy et Jean Dujardin dans Un gars, une fille, mais le couple au caractère bien trempé qu'ils ont joué à l'écran pendant plus de 10 ans dans Scènes de ménages leur a permis de tisser des liens indéfectibles, aussi forts que ceux que l'amour permet. Au fil des tournages, les comédiens ont appris à se découvrir et se sont trouvés de nombreux points communs. Parmi eux, des parcours difficiles dans leurs histoires de coeur.

Interviewée par Le Parisien en 2021, Marion Game s'était laissée aller à la confidence concernant son partenaire qui était devenu bien plus que cela : "Je sais qu'il a morflé, lui aussi. Il a un fardeau qu'il a déposé et qui ne l'emmerdera plus. On a ça en commun. On est proches des gens, ni au-dessus, ni en dessous." Elle n'avait d'ailleurs pas tari d'éloges sur l'acteur : "C'est un maître à penser, c'est un élégant. (...) Un mec formidable, qui a un regard tellement bienveillant sur moi."

Marion Game a eu de la chance puisque comme elle l'expliquait, elle a bien failli ne jamais donner la réplique à Gérard Hernandez : "Il a été choisi avant moi. J'étais en concurrence avec Andréa Ferréol. Gérard a senti qu'avec moi, il y aurait une véritable complicité." Cette chance, l'actrice l'a donc saisie sans hésiter. Elle y a même décelé l'opportunité de faire passer un message : "Ça peut aider beaucoup de personnes d'un certain âge à se dire, 'moi j'aimerais bien faire comme Huguette, c'est-à-dire m'imposer.' (...) Autrefois les femmes à partir d'un certain âge, il fallait qu'elle ferme leur gueule." Chose que Marion Game n'a pas voulu faire dans la vraie vie non plus.

Jacques Martin, ce n'était pas ma vie

Si elle était séparée de son dernier compagnon depuis 2016, Marion Game a connu d'autres histoires d'amour que lui. Avec Philippe Ledieu, père de sa fille Virginie, également comédienne. Avec Jacques Verlier, avec qui elle a eu Mathieu et Romain et avec Jacques Martin, sa romance la plus connue. S'ils sont restés 4 ans ensemble, Marion Game a préféré mettre un terme à leur histoire : "Je me suis barrée parce que Jacques Martin, ce n'était pas ma vie (...) Je n'avais rien à faire avec cet homme. Lui, c'était : 'Moi je, moi je'. Et moi, j'avais ma carrière à faire. À un moment donné, ce n'était plus possible. Je suis partie." Un départ qui n'était pas définitif contrairement à celui qui vient donc d'être annoncé...