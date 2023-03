Diaporama : Marion Game et son couple avec Gérard Hernandez dans Scènes de Ménages : "Je sais qu'il a morflé lui aussi"

1 / 17 Marion Game et son "couple" avec Gérard Hernandez dans Scènes de Ménages : "Je sais qu'il a morflé lui aussi"

5 / 17 Mais particulièrement avec Gérard Hernandez : "C'est un maître à penser, c'est un élégant. (...) Un mec formidable, qui a un regard tellement bienveillant sur moi." Gerard Hernandez et Marion Game lors de la ceremonie d'ouverture du 15e Festival de la Fiction Tv de La Rochelle, France le 11 septembre 2013. © BestImage, Agence / Bestimage

6 / 17 Les deux s'étaient d'ailleurs trouvés bien plus de points communs que leur amour pour la comédie : " Je sais qu'il a morflé, lui aussi. Il a un fardeau qu'il a déposé et qui ne l'emmerdera plus. On a ça en commun. On est proches des gens, ni au-dessus, ni en dessous." Gérard Hernandez et Marion Game lors de l'ouverture de la 57ème édition du Festival de la Télévision de Monte-Carlo le 16 juin 2017. © Denis Guignebourg / Bestimage © BestImage, Denis Guignebourg / Bestimage

7 / 17 Le destin a tristement décidé de les séparer ce jeudi 23 mars... Exclusif - Marion Game (attelle main gauche) lors de l'inauguration de la 96ème édition de la foire de Chatou (la plus célèbre et ancienne foire à la brocante de France) en France, le 10 mars 2018. La Foire célèbre l'art Russe. Organisée par le Syndicat National du Commerce de l'Antiquité, de l'Occasion, des Galeries d'Art Moderne et Contemporain, (SNCAO). © Denis Guignebourg/Bestimage © BestImage, Denis Guignebourg / Bestimage

