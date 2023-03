Diaporama : Marion Game, grand-mère peu présente : son petit-fils Aurélien partage une tendre photo, l'amour malgré tout

C'est sa fille Virginie Ledieu qui a annoncé la nouvelle par le biais de l'AFP, révélant que sa maman avait "rejoint les étoiles" Marion Game et sa fille Virginie Ledieu - People à la générale de la pièce "Coiffure et Confidences" au théâtre Michel à Paris, le 4 février 2016. © CVS/Bestimage © BestImage, Christophe Clovis / Bestimage

Marion Game était devenue grand-mère. Aurélien, l'un des fils de Virginie, multiplie les hommages sur Instagram depuis sa disparition Marion Game - Enregistrement de l'émission "Vivement Dimanche" à Paris le 27 mai 2015 et qui sera diffusée le 21 juin 2015. Invité principal Michèle Torr © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

5 / 19