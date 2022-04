Jacques Martin : Révélations sur son héritage organisé pour ses 8 enfants

Alors que le clan de Jacques Martin est composé de pas moins de 8 enfants, le décès de l'animateur en 2007 aurait pu le faire exploser au moment de l'épineuse question de l'héritage. Mais, à en croire sa fille aînée Elise, rien de tout cela ne s'est produit et pour cause : il avait tout préparé avant sa mort.

Interrogée par le magazine Gala à l'occasion de la diffusion le 4 mai prochain, en prime time sur la chaîne Paris Première, du documentaire inédite Derrière vos applaudissements, Elise Martin a confié que son père avait pris les devants. "Il avait bien fait les choses, oui. Et puis, de manière générale, je pense que dans la famille personne n'aurait aimé s'engager dans des batailles judiciaires qui durent des années", a-t-elle expliqué. Celle qui est née en 1965 du premier mariage entre Jacques Martin et Annie Lefèvre - un autre enfant, David, est lui né en 1961 - a aussi assuré que peu avant sa mort, l'animateur avait pris la peine de lui ouvrir son coeur. "Il l'a fait un peu avec moi, mais il était tellement pudique... J'ai réussi cependant à avoir des moments de conversation avec lui et j'en suis très heureuse aujourd'hui. On a évoqué notamment le fait que l'on avait eu des vies parallèles, que nos routes ne s'étaient pas vraiment croisées. J'ai toujours beaucoup souffert de son absence", a-t-elle ajouté.

Sur sa toute fin de vie, marquée selon Elise Martin par "un AVC dont il ne s'est jamais vraiment remis" et "un cancer qui s'est métastasé", Jacques Martin "ne voulait plus voir personne. Comme un animal blessé, il s'est terré dans un coin et s'est caché de tous." Depuis, la famille de celui qui a connu une vie amoureuse riche et parfois compliquée est complètement disloquée et les liens familiaux n'existent pas vraiment. "Il y en a déjà quatre qui vivent à l'étranger : Judith et Jeanne, les filles de Cécilia [Attias, NDLR], sont l'une à New York et l'autre en Angleterre, je crois que ma plus jeune soeur, Juliette, est en Suisse et Clovis, le petit dernier, je ne sais pas [deux enfants nés de la dernière histoire de l'animateur avec Céline Boisson, NDLR]... Ceux que mon frère David et moi voyons régulièrement, c'est Frédéric et Jean-Baptiste, les enfants que papa a eus avec sa deuxième femme, Danièle Evenou", a confié Elise.

