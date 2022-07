Mort de JayDaYoungan à 24 ans : Le rappeur et jeune papa a été tué par balle

Le rappeur américain JayDaYoungan, qui s'est fait un nom avec des titres comme 23 Island, Elimination et Opps, a été tué par balle ce mercredi 27 juillet 2022 au soir, comme on l'apprend de l'AFP ce jour. Il est mort, assassiné dans une petite ville de Louisiane, comme l'a annoncé la police locale. Encore récemment, il avait posté des photos de lui jouant avec son jeune fils sur Instagram. Il est mort dans sa ville natale de Bogalusa, comme précisé via un communiqué.

"Javorius Scott est décédé des suites de ses blessures" après la fusillade, qui a eu lieu peu avant 18 heures, a indiqué la police. On apprend aussi qu'un "membre de la famille proche" a également été blessé. Il est dans un état stable à l'hôpital. Si le communiqué ne donna pas plus de précisions, selon des médias, la seconde victime serait le père du rappeur décédé, qui était âgé de 24 ans. La police a ajouté qu'une enquête était en cours et qu'elle communiquerait sur de "plus amples informations" quand elles seraient "disponibles".