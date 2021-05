Mort de Jean-Claude Romer : L'ex-bras droit de Pierre Tchernia est décédé

Le cinéma français se réjouit d'avance de la réouverture prochaine des salles, mais pleure la mort d'une légende. Jean-Claude Romer est décédé à l'âge de 88 ans. Plusieurs internautes ont rendu hommage à l'ancien bras droit de Pierre Tchernia.

La triste nouvelle est tombée samedi 8 mai 2021, jour de commémoration de la victoire de 1945. Jean-Claude Romer est mort le jour même, à l'âge de 88 ans, le même que Pierre Tchernia lors de sa disparition, le 8 octobre 2016. La cause du décès de Jean-Claude Romer n'est pas connue.

Qu'à cela ne tienne, le défunt acteur, scénariste et historien du cinéma a reçu plusieurs hommages sur les réseaux sociaux. Gilles Jacob, l'ancien président du festival de Cannes, lui a fait ses adieux en écrivant : "Mort de Jean-Claude Romer (88), cinéphile, érudit, historien du cinéma, documentaliste, il préparait notamment les questions de Tchernia pr M. cinema à la télé. Il savait tout, notait tout, et était un affectueux complice. Un générique mondial. On ne pouvait pas ne pas l'aimer."

La journaliste et auteure Caroline Vié ajoute : "Jean-Claude Romer était un érudit et un grand cinéphile. Il était surtout un homme drôle et délicat. Je l'aimais. Bon voyage mon ami."