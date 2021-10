Mort de Jean-Daniel Flaysakier : sa nièce prend la parole et évoque ses obsèques

Le 11 octobre 2021, la mort de Jean-Daniel Flaysakier a été annoncée. Le journaliste, médecin et figure de l'information santé à la télévision avait 70 ans. D'après les informations qui ont été relayées, il a été retrouvé sur une plage des Sables-d'Olonne, où il avait l'habitude de se balader. Depuis sa mort, il ne semblait qu'aucun membre de sa famille ne s'était exprimé. Mais en réalité, sa nièce Margaux Flaysakier a posté quelques messages sur Twitter dès l'officialisation de sa triste disparition.

Elle s'est saisie de son compte personnel pour partager le lieu et la date des obsèques. C'est ce jeudi 14 octobre 2021 que le journaliste a été enterré au cimetière Lasalle à Tours, d'où il était originaire. Elle en a profité pour adresser un message aux internautes qui ont salué la mémoire de Jean-Daniel Flaysakier, cet oncle qu'elle chérissait tant. "Bonsoir à tous, je suis la nièce de Jean-Daniel Flaysakier, et je voulais vous remercier, tous, pour vos tweets qui m'ont énormément émue. C'était un homme formidable, un médecin hors pair, et un oncle extraordinaire, merci de lui avoir rendu hommage de cette façon", a-t-elle écrit.