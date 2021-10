Jean-Daniel Flaysakier retrouvé mort sur une plage : vague d'émoi au sein de France 2

Depuis, il collaborait avec l'Institut Gustave Roussy pour des actions de lutte contre le cancer du sein. Jean-Daniel Flaysakier, qui tenait le blog santé docteurjd.com, était aussi très actif sur Twitter, où il comptait près de 40 000 abonnés. Dans sa description, on peut lire : "J'utilise mes neurones restants à essayer d'améliorer la qualité de vie des femmes ( et des hommes) traitées pour un cancer du sein." Cet amateur de jeux de mots n'avait pas peur de débattre et twittait beaucoup sur la santé, par exemple pour promouvoir la vaccination contre le Covid-19, et sur la politique, pour fustiger le communautarisme et les extrêmes, de droite comme de gauche. Le réseau social lui a permis aussi de faire un travail de mémoire, racontant la déportation de plusieurs des siens - il était issu d'une famille juive - dans les camps nazis pendant la Shoah.

Claude Sérillon, qui avait collaboré avec lui sur son JT, a fait part de sa tristesse : "Jean Daniel Flaysakier est mort. Médecin oncologue journaliste rigoureux et exigeant ami fidèle et joyeux...quelle tristesse de ne plus pouvoir partager avec lui les choses de la vie !" La journaliste Marie-Sophie Lacarrau a tweeté de son côté : "J'apprends en sortant du plateau que Jean-Daniel Flaysakier nous a quittés. Je suis triste. Je me souviens de tous ces journaux partagés, de nos échanges, de son expertise toujours, de ses conseils et de son humour. Merci Jean-Da pour tout ce que tu nous as apporté !" De son côté, le présentateur du JT Julian Bugier lui a rendu hommage en direct lors de son édition du jour et a écrit sur Twitter : "Immense émotion en apprenant la mort de notre collègue et ami Jean-Daniel Flaysakier."