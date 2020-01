Mort de Jean-Pierre Coffe : son dernier compagnon vend ses nombreux trésors

Le 29 mars 2016, Jean-Pierre Coffe est mort. Âgé de 78 ans, le très célèbre cuisinier, animateur et critique culinaire 78 ans est décédé d'une crise cardiaque. Presque quatre ans après, son compagnon a pris la décision de se séparer de certains de ses biens. Il s'est confié à Soir Mag.

Christophe Dolbeau qui a rencontré Jean-Pierre Coffe en 2004 et qui a vécu une belle histoire d'amour avec lui, a décidé de mettre en vente près de 2000 livres appartenant au cuisiner. La vente sera organisée à l'hôtel des ventes de Châteaudun, le 20 janvier 2020.

Ce n'est pas de "gaieté de coeur" que Christophe Dolbeau a fait ce choix. Comme il dit : "Ça me fait un petit pincement au coeur de vendre ses livres." Et il explique : "Je refuse de garder pour garder. C'est égoïste. Un livre, ça doit tourner. Il faut le faire partager. Cette bibliothèque est très complète et peut servir à de jeunes cuisiniers ou amateurs de cuisine." Pour information, ces ouvrages comportent pour la plupart des annotations de Jean-Pierre Coffe, voire sa signature. Un petit plus qui devrait séduire de nombreux acquéreurs.

C'est au total 55 lots et 32 cartons de livres qui seront donc proposés. Les ouvrage seront mis en vente à des prix variant de 20 à 80 euros.

Généreux, le dernier compagnon de Jean-Pierre Coffe a déjà donné plus de 1000 livres qui ont appartenu au célèbre cuisinier. Une donation faite aux bibliothèques et médiathèque proches de Lanneray, ville chère au coeur Jean-Pierre Coffe.

En 2016, au magazine Paris Match, Christophe Dolbeau avait raconté avec émotion les derniers instants de Jean-Pierre Coffe qui ont eu lieu après un lundi de Pâques passé en famille. "Après leur départ, Jean-Pierre est monté se reposer dans sa chambre. Je suis resté en bas, à regarder la télé. Vers 23h, il m'appelle. Il ne se sent pas bien. Il me dit lui-même vouloir aller aux urgences. Inquiet, j'appelle les pompiers", avait-il raconté. Malheureusement, Jean-Pierre Coffe est mort dans ses bras avant leur arrivée.