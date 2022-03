Mort de Jean-Pierre Pernaut : "Ca va aller mieux", ses terribles mots prononcés peu avant sa mort

L'annonce de sa mort a fait l'effet d'une bombe pour bon nombre de personnes. Le 2 mars dernier, Jean-Pierre Pernaut est décédé. Le journaliste de 71 ans laisse derrière lui sa famille soudée, composée de Lou (20 ans) et Tom (19 ans), nés de son mariage avec sa femme Nathalie Marquay, mais aussi de Julia (42 ans) et Olivier (40 ans), issus de son mariage passé avec Dominique Bonnet.

C'est également sa famille de l'audiovisuel qui est aujourd'hui en deuil. En effet, en 33 ans de carrière passés au JT de TF1, Jean-Pierre Pernaut a naturellement beaucoup marqué et plus particulièrement Evelyne Dhéliat, a accompagné le journaliste sur la Une depuis 1991.

La présentatrice météo était en effet très proche du journaliste. Quelques jours avant son décès, Evelyne Dhéliat a d'ailleurs échangé une dernière fois avec Jean-Pierre Pernaut au téléphone. Le présentateur populaire n'était alors pas en grande forme mais faisait tout pour rassurer sa complice. "Il m'a dit : 'Ça va aller mieux !' Il est parti d'un grand éclat de rire et m'a dit 'Tu verras quand tu seras vieille !'", a-t-elle rapporté pour France dimanche dans son édition du 11 mars 2022.

Cela faisait donc depuis 30 ans qu'Evelyne Dhéliat et Jean-Pierre Pernaut se côtoyaient et se croisaient dans les couloirs de TF1. Mais avec le temps, c'est une belle amitié qui est née entre eux. "Je l'ai évidemment professionnellement connu, mais je l'ai connu dans la vie aussi. Et c'était le même. Proche des gens, proche de la vie et vivant comme tout le monde. C'est à dire que souvent, quand je venais pour présenter la météo, on parlait de jardinage, même de courses... de la vie. Et c'est ça qui transpirait dans ses journaux et qui faisait le lien avec les téléspectateurs", lui avait-elle reconnu lors d'une émission spéciale diffusée sur TF1 le soir de sa mort.

Evelyne Dhéliat ensuite y expliquait qu'elle considérait même JPP comme "un frère", avant de laisser couler quelques larmes : "C'était plus que quelqu'un que je voyais tous les jours, c'était au-delà, c'était une amitié, c'était combien aussi de week-ends passés avec les copains..."