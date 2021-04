Mort de Jehanne Collard : la célèbre avocate avait 70 ans

Le monde de la justice a perdu l'un de ses plus fervents soldats. Dimanche 18 avril 2021, Jehanne Collard est décédée à l'âge de 70 ans. Sa mort n'a été rendue publique que dans la journée de mardi 20 avril. Elle a été une figure marquante pendant une vingtaine d'années dans la lutte pour une meilleure sécurité routière. Devant les tribunaux mais aussi à travers les médias, elle a défendu la cause des victimes d'accidents de la route avec toujours beaucoup d'engagement et s'est souvent insurgée avec son franc-parler de l'indifférence de certains magistrats. Et pour cause, Jehanne Collard a elle-même été victime d'un accident en 1993. En 2018, elle a notamment été l'avocate de familles de victimes du drame de Millas, survenu le 14 décembre 2017 , au cours duquel un car scolaire et un TER étaient entrés en collision sur un passage à niveau, faisant 6 morts et 14 blessés graves.

"Elle plaidait avec fougue, c'est un combat qu'elle menait avec beaucoup de conviction et une grande générosité. Elle n'hésitait pas à bousculer par ses propos, elle n'était pas dans le politiquement correct", a souligné Chantal Perrichon, présidente de la Ligue contre la violence routière, comme le rapportent nos confrères de La Croix.

L'avocate a également écrit de nombreux ouvrages qui ont contribué à faire évoluer les mentalités et à faire avancer la justice sur la sécurité routière. Le combat de Jehanne Collard a été honoré de l'insigne de l'Ordre National du Mérite remis par le Premier Ministre en janvier 2004 et des insignes de Chevalier dans l'Ordre National de la Légion d'Honneur en juin 2007.

Jehanne Collard laisse derrière une famille endeuillée, composée d'un frère lui aussi très connu dans le milieu de la justice, à savoir l'avocat Gilbert Collard, également homme politique. Jehanne Collard a par ailleurs eu trois filles, Maya, Romy et Eva. La dernière est née handicapée, à la suite d'une erreur médicale. Une autre de ses filles est devenue avocate à son tour, Me Romy Lafond-Collard, laquelle dirige aujourd'hui le cabinet Jehanne Collard et Associés. "Nous ferons vivre, aux côtés de nos clients, sa mémoire, ses valeurs et ses combats comme nous le faisons tous depuis des années", a-t-elle déclaré en annonçant sa disparition.