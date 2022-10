Mort de Jerry Lee Lewis : marié à sa cousine de 13 ans, ils ont eu 2 enfants ensemble

Jerry Lee Lewis, l'un des derniers grands pionniers du rock and roll, est mort à l'âge de 87 ans, a annoncé vendredi son agent à l'AFP. Réputé pour sa forte présence sur scène et son style dynamique au piano, légende du rock originaire de Louisiane (sud), Jerry Lee Lewis est décédé de causes naturelles, a précisé la même source.

Jerry Lee Lewis est né le 29 septembre 1935 à Ferriday en Louisiane. En 1956, il participe à un enregistrement mythique avec trois légendes du rock et de la country à Memphis (Tennessee), Elvis Presley, Carl Perkins et Johnny Cash. En 1957, il enregistre Whole lotta shakin goin on, qui avec Great balls of fire, fait de lui l'une des grandes vedettes du moment.

En 1958, Jerry Lee Lewis se retrouve dans un scandale qui n'a rien à voir avec la musique. La presse découvre son mariage avec sa cousine de 13 ans. Le couple a deux enfants avant de divorcer en 1970.

Dix ans après ce scandale, en 1968, il revient sur le devant de la scène avec des albums de musique country. En 1986, il est intronisé au Rock and Roll Hall of Fame, ce musée du rock, à Cleveland (Ohio), dès sa création.