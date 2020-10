Mort de Johnny Nash, chanteur du tube "I Can See Clearly Now"

Son titre I Can See Clearly Now s'était hissé en tête du palmarès des ventes aux Etats-Unis, de même que son autre tube Tears on My Pillow au Royaume-Uni en 1975. Johnny Nash fut le premier chanteur non-jamaïcain à enregistrer du reggae en Jamaïque, selon son site internet. "Il fut un père merveilleux et un homme dévoué à sa famille. Il aimait les gens et le monde. Il sera regretté dans sa communauté. La famille était tout pour lui", a confié son fils à TMZ.

Après avoir commencé à chanter dans un choeur d'église puis à participer au show télévisé Matinee pour des reprises de standards rhythm and blues des années 1950, c'est en 1956 que Johnny Nash s'est fait repérer par Arthur Godfrey (animateur et acteur), qui l'a mis en avant sur sa radio et ses émissions de TV pendant sept années.

S'en suit alors une belle carrière jusqu'à la fin des années 70, puis une traversée du désert. Son oeuvre revient sous les feux des projecteurs avec la sortie de Rasta Rockett.