Mort de l'influenceuse espagnole Elena Huelva : décédée à seulement 20 ans des suites d'un cancer

C'est une bien triste nouvelle qui nous parvient d'Espagne. Après des années à lutter contre la maladie, l'influenceuse espagnole Elena Huelva s'est éteinte mardi 3 janvier 2023. Elle avait seulement 20 ans. C'est sur Instagram, là où la jeune femme comptait un petit moins d'un million d'abonnés, que la famille d'Elena Huelva a communiqué cette terrible annonce.

"Depuis ce matin, Elena danse et nous regarde depuis son étoile. Merci pour tout", ont annoncé ses proches dans un court message publié sur le réseau social. Depuis des années, plus de quatre ans précisément, Elena Huelva partageait son douloureux quotidien contre la maladie. Elle était atteinte d'un sarcome d'Ewing, une tumeur osseuse maligne. C'est ainsi qu'elle avait gagné la sympathie des internautes qui lui envoyaient régulièrement de la force dans son courageux combat contre cette pathologie. Il y a un an, elle avait notamment publié un livre à ce sujet intitulé Mis ganas ganan que l'on pourrait traduire par Mes envies l'emportent en français.

Une disparition qui émeut l'Espagne

La veille de sa disparition, la jeune influenceuse espagnole avait donné de ses nouvelles à travers un message sur ses réseaux sociaux à la fois positif et alarmiste sur son état de santé : "Aujourd'hui, je ne me suis pas réveillée dans la meilleure des formes et même, en fait, avec une très grande peur. Ces derniers jours ont été très difficiles, et deviennent de plus en plus compliqués. Mais comme vous le savez je suis plus forte et plus dure que ça. Je veux que vous sachiez que j'ai déjà gagné, il y a longtemps", avait-elle expliqué.

Ce décès a ému la toile et rapidement dépassé les frontières de l'Espagne tant la jeune femme était devenue un visage de ceux qui combattent la maladie. Ce fut notamment le cas de l'actrice de la série culte Un, dos, tres, Beatriz Lungo. "Nelson Mandela disait que ce qui compte dans la vie n'est pas le simple fait d'avoir vécu mais de vivre pour pouvoir inspirer les autres. Elena nous a donné de l'inspiration pour vingt vies supplémentaires. Où que tu sois, continue à danser et à sourire. Cette nouvelle a brisé mon âme. Ce sont des choses que je ne comprends pas", a-t-elle commenté à l'annonce de cette nouvelle.