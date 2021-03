Mort de la Miss Morgane Rolland, écrasée par un tracteur : prison ferme requise contre le conducteur

Le procès était certainement très attendu par les proches de Morgane Rolland. En avril 2019, celle qui a été élue deuxième dauphine de Miss Loire et Miss Pays stéphanois 2017 est décédée dans des conditions dramatiques. Lors d'une sortie en vélo, alors qu'elle était accompagnée de son petit ami Teddy, elle s'est fait faucher sous ses yeux par un tracteur. Elle n'avait que 22 ans. Le conducteur a enfin été jugé mardi 9 mars 2021 au tribunal de Saint-Étienne.

D'après les informations de France Bleu, il a été estimé que cet agriculteur de 33 ans roulait au-dessus de la vitesse autorisée, soit 25km/h, pour le véhicule qu'il conduisait. Par ailleurs, il a fallu déterminer la raison pour laquelle il a entrepris de dépasser le couple de cycliste qui roulaient sur une route départementale à Veauchette dans la Loire. Le tribunal a tranché : une peine de trois ans de prison, dont deux avec sursis est requise contre le conducteur. Une annulation de son permis de conduire a également été préconisée ainsi qu'une interdiction de le repasser pendant deux ans. Le délibéré du procès est attendu le 25 mars prochain.

Les juges devront alors décider s'il s'agit d'un accident malheureux ou si l'agriculteur a une plus grande part de responsabilité dans cette affaire. Sa défense a toutefois souligné qu'il n'était pas sous l'emprise de drogues ou d'alcool au moment des faits, ni n'était dans une quelconque hâte. D'après son avocate, il s'agit d'une malheureuse "conjonction d'événements" ayant conduit à un accident "dramatiquement inévitable".

Les circonstances du drame

Morgane Rolland est morte le 26 avril 2019. La jeune femme qui était sapeur-pompier volontaire s'est fait rouler dessus par un tracteur transportant des troncs d'arbres alors qu'elle était à vélo. À l'époque, le quotidien Le Progrès a détaillé les circonstances du drame : "Deux cyclistes de 22 ans, un homme et une femme, circulaient en direction de Veauchette. Une voiture sortait d'une allée le long de la route, cachée par un mur. Surpris par le nez de la voiture, les cyclistes auraient fait un écart sur la gauche et la jeune aurait été déstabilisée. Mais un tracteur et sa remorque étaient en train dépasser les cyclistes au même moment. Le vélo s'est coincé sur l'encoche de la remorque, et la cycliste est passée dessous." À l'arrivée des secours, Morgane Rolland était déjà en arrêt cardiaque. Elle a été "héliportée en urgence absolue au CHU de l'hôpital Nord de Saint-Priest-en-Jarez", au nord de Saint-Etienne, où elle est décédée.