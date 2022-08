Mort de Leandro Lo, une balle en pleine tête : le champion de jiu-jitsu tué par un policier à 33 ans !

Figure du jiu-jitsu, Leandro Lo (33 ans) a été victime d'un terrible drame dans son pays, le Brésil, le 7 août 2022. La tragique information, relayée notamment par le site Globo.com, rapporte une altercation avec un individu dans un club de São Paulo durant la nuit du samedi au dimanche durant laquelle l'athlète brésilien a reçu une balle en pleine tête. L'auteur du tir voulait prendre une bouteille sur la table du sportif qui l'avait alors immobilisé pour calmer ses ardeurs. Le suspect s'est révélé être un officier de police militaire Henrique Otávio Oliveira Velozo...

Huit fois champion du monde de jiu-jitsu, détenteur de 13 médailles mondiales entre 2012 et 2022, dont huit titres, ainsi que huit titres continentaux, Leandro Lo est considéré à juste titre comme une légende de ce sport. Sa biographie fait désormais figurer de terribles lignes : celles d'une mort violente au petit matin d'un dimanche dans la mégalopole brésilienne de São Paulo. Après avoir été visé par la balle de l'arme de l'individu avec qui il s'est accroché peu avant, il a été transporté à l'hôpital mais n'a pu être sauvé. L'avocat du combattant a confirmé la mort cérébrale de l'athlète.

L'avocat dit qu'après le tir, l'agresseur a encore donné deux coups de pied à Leandro au sol. Peu de gens ont entendu le bruit du coup de feu en raison du cadre du club où la musique était forte. Un ami du combattant qui a été témoin du crime a déclaré que le tireur était seul et avait provoqué Lo et cinq amis, qui étaient à une table. "Il est arrivé, a pris une bouteille d'alcool sur notre table. Lo vient de l'immobiliser pour se calmer. Il a fait quatre ou cinq pas et a tiré", a déclaré le témoin, qui a requis l'anonymat.

Le suspect a pris la fuite mais a été arrêté le jour même de l'incident dramatique, en fin d'après-midi. Selon un rapport de police obtenu par Combate, le crime a été enregistré comme tentative de meurtre dans le 16e district de police de Vila Clementino et Henrique Otávio Oliveira Velozo sera envoyé à la prison de Romão Gomes.