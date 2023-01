Mort de Lisa-Marie Presley : perte de poids catastrophique, problème d'articulation... la cause du décès révélée ?

Il est toujours difficile de croire qu'elle est morte. Le jeudi 12 janvier 2023, Lisa-Marie Presley est décédée à l'âge de 54 ans à la suite d'un arrêt cardiaque. Si l'héritage de la chanteuse commence déjà à faire grand bruit, on discerne toujours avec difficulté la cause réelle de sa mort, et pour cause. Il faudra attendre les résultats des analyses toxicologiques effectuées sur son corps, ce qui pourrait encore prendre plusieurs mois.

Selon plusieurs témoignages recueillis par TMZ, Lisa-Marie Presley aurait perdu énormément de poids durant les mois qui ont précédé sa disparition. L'artiste se serait lancée dans un régime extrême avant de devoir apparaître publiquement pour célébrer le film Elvis, de Baz Luhrmann, notamment applaudi lors de la 80e cérémonie des Golden Globes, quelques heures avant sa mort. Lisa-Marie aurait modifié son train de vie deux mois à l'avance et aurait perdu entre 18 et 22kg en l'espace de 6 semaines.

Douleurs abdominales le matin de sa mort

Une autre information à prendre avec des pincettes : toujours selon les sources de TMZ, Lisa-Marie Presley aurait cédé, à nouveau, à son addiction pour les opioïdes. Durant la 80e cérémonie des Golden Globes Awards, la fille d'Elvis - ils reposent désormais ensemble - a accordé deux interviews. Sur ces vidéos, on constate qu'elle a le visage creusé, qu'elle articule difficilement et qu'elle chancelle. Le matin de sa mort, la maman de Riley et Benjamin Keough - ce dernier s'est suicidé en 2020 - se serait même plaint de douleurs abdominales.

Tout ceci reste, pour l'heure, de simples suppositions. Lisa-Marie Presley est décédée le jeudi 12 janvier 2023 après avoir été transportée d'urgence, à l'hôpital. Elle avait été découverte "inconsciente" à son domicile, situé à Calabasas, en Californie, par une gouvernante et son ex-mari Danny Keough, qui vit dans cette même propriété, aurait tenté de pratiquer un massage cardiaque jusqu'à l'arrivée des ambulanciers. Il faudra attendre encore patiemment avant de découvrir la nature réelle de ce drame...