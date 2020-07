Lisa-Marie Presley : Son fils Benjamin retrouvé mort, sa petite-amie en cause ?

Mardi, l'ex-compagne de Benjamin Keough lui a rendu hommage sur Instagram : "Toujours heureux au soleil et dans l'eau. Et un rire qui rendait tout le monde heureux. Tu donnais de l'amour à qui en avait besoin. Tu étais sage comme un homme vieux de mille ans, mais idiot comme un enfant de 5 ans, a-t-elle écrit, photos souvenir du jeune homme à l'appui. Tu as toujours dit que la carte de l'Hermite au tarot était ta préférée, car tu pouvais t'y identifier. Tu avais les meilleurs blagues, et tu as toujours enfreint les règles (...). J'espère que tu as de délicieux sushis au paradis."

De son côté, Lisa-Marie Presley serait dévastée par la mort de son fils : "Elle a le coeur brisé, elle est complètement inconsolable et plus que dévastée, mais elle essaie de rester forte pour ses jumelles de 11 ans et pour son aînée, Riley. Elle adorait son fils. Il était l'amour de sa vie", a-t-on appris dans un communiqué. La chanteuse américaine de 52 ans est également la mère de Riley Keough, actrice de 31 ans notamment vue dans Mad Max - Fury Road, et des jumelles Harper et Finley (11 ans), nées de son mariage passé avec Michael Lockwood.