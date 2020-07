Mort du petit-fils d'Elvis Presley à 27 ans : Benjamin Keough s'est suicidé

Triste nouvelle. Le fils de Lisa Marie Presley, Benjamin Keough, est mort. Il avait 27 ans. Son représentant a d'ailleurs expliqué à People que la mère de famille était totalement désespérée après cette perte tragique. "Elle a le coeur brisé, elle est complètement inconsolable et plus que dévastée, mais elle essaie de rester forte pour ses jumelles de 11 ans et pour son aînée, Riley. Elle adorait son fils. Il était l'amour de sa vie", apprend-on dans un communiqué transmis à nos confrères américains.

D'après TMZ.com, Benjamin Keough, le petit-fils d'Elvis Presley, se serait donné la mort avec une arme à feu, le dimanche 12 juillet 2020 à Calabasas (Californie). Très peu d'informations ont émergé à propos de la vie du jeune héritier d'Elvis, encore moins sur son triste décès.

Benjamin Keough était le fils de Lisa Marie Presley et du musicien Danny Keough. Sa soeur Riley est une actrice de films d'horreur indépendants, vue récemment dans The Lodge.

Il faut surtout souligner le fait que Benjamin Keough ressemblait comme deux gouttes d'eau à son grand-père, Elvis. Lisa Marie Presley avait un lien particulier avec son fils. Ils s'étaient notamment fait faire les mêmes tatouages pour la fête des Mères, en 2009.

Lisa Marie Presley est également la mère de l'actrice Riley Keough (31 ans) et des jumelles Harper et Finley (11 ans), nées de son mariage passé avec Michael Lockwood.