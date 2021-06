Mort de Lucas Pereira à 39 ans : le joueur de l'AC Ajaccio foudroyé par la Covid-19

C'est une bien triste nouvelle que viennent d'apprendre les fans de foot et plus particulièrement les supporters de l'AC Ajaccio. Un de leurs anciens joueurs, le brésilien Lucas Pereira, qui a porté les couleurs du club de 2004 à 2008, est décédé, comme l'a indiqué le club corse dimanche 20 juin en soirée. "C'est avec une immense tristesse que nous avons appris la disparition de Lucas Pereira à l'âge de 39 ans. Le Brésilien avait marqué le club de son empreinte entre 2004 et 2008. Riposa in paci Lucas !", est-il écrit sur le message publié sur le compte Twitter de l'AC Ajaccio.

Notre ami Lucas Pereira a perdu le match contre le Covid

L'ancien joueur, qui vivait au Brésil, a contracté le coronavirus et n'a pas réussi à s'en sortir dans un pays très durement touché par la crise sanitaire actuelle. Il avait contracté le virus une semaine auparavant et fut hospitalisé quatre jours avant son décès des suites d'une crise cardiaque. C'est un autre ancien joueur brésilien du club ajaccien, Marcelo De Faria, qui a appris la mauvaise nouvelle à son ancienne formation. "Notre ami Lucas Pereira a perdu le match contre la Covid", a-t-il déclaré.

En quatre saisons pour le club corse, Lucas Pereira avait inscrit la bagatelle de 23 buts, dont un très important en avril 2008 contre le SC Bastia, club rival, comme le rappelle le communiqué publié par l'AC Ajaccio. Après son passage sur l'île de Beauté, l'attaquant brésilien avait roulé sa bosse du côté de la Corée du Sud avant de retourner dans son pays natal. Grand voyageur, il avait par la suite vécu des expériences au Qatar et en Grèce avant de rentrer au Brésil pour y finir sa carrière.