Mort de Malcolm X : Qui sont les deux hommes qui vont être innocentés ?

C'est une décision de justice remarquable qui va avoir lieu aux Etats-Unis dans l'affaire de la mort du leader Noir Américain, aussi controversé que mythique. Deux des trois hommes condamnés pour le meurtre de Malcolm X, assassiné à New York par balles le 21 février 1965, lors d'un discours à Harlem, , vont être innocentés, a fait savoir le bureau du procureur de Manhattan. Il s'agit de Muhammad Aziz (83 ans) et Khalil Islam, ce dernier est décédé en 2009. Le procureur Cyrus Vance a annoncé cette décision dans le New York Times : "Ces hommes n'ont pas eu droit à la justice qu'ils méritaient (...). Ce que nous pouvons faire, c'est reconnaître cette erreur, la gravité de cette erreur." L'homme de loi va déposer ce 18 novembre 1966 un dossier conjoint pour obtenir l'annulation des condamnations en 1966 de ces deux anciens activistes. La Cour suprême devra valider cette demande.

Muhammad Aziz, alias Norman 3X Butler à l'époque et Khalil Islam, (Thomas 15X Johnson), - condamnés à l'époque avec un troisième homme, Thomas Hagan, qui avait reconnu sa participation à l'assassinat -, étaient membres de "Nation of Islam", le mouvement dont Malcolm X avait été une figure mais dont il s'était éloigné, sur fond de tensions de plus en plus fortes. Halim, le 3e homme, a confessé le meurtre mais avait fermement attesté que les deux autres accusés n'étaient pas impliqués. Malgré cela, le jury les a inculpés.

Les condamnés étaient lieutenants dans la milice de la Nation of Islam et travaillaient à la mosquée de Harlem que Malcolm X avait dirigée avant de se brouiller avec le chef de la secte, Elijah Muhammad. Au moment de l'assassinat, M. Aziz et M. Islam étaient en liberté sous caution, accusés d'avoir battu et abattu un dissident, Benjamin Brown, qui avait installé une mosquée dans le Bronx.

Le premier, qui a servi dans la Navy, a été membre de "Fruit of Islam", le bras armé de The Nation of Islam. Il s'est converti à l'islam sunnite et a ainsi changé son nom lors de sa peine de prison. Clamant depuis toujours son innocence, il a été libéré sur parole en 1985. Début 1991, il a été directeur d'une branche d'un programme de réhabilitation des toxicomanes, puis chef de sécurité pour la région est de the Nation of Islam. Le second, également converti, avait réussi à se défaire de son addiction à l'héroïne en s'impliquant auprès de Nation of Islam. Il a toujours maintenu ne pas être impliqué dans la mort de Malcolm X, tout en précisant que son assassinat était inévitable.

Leurs condamnations ont eu des conséquences évidemment sur leurs relations personnelles. La femme de Muhammad Aziz l'a quitté tandis que Khalil Islam a demandé le divorce de la sienne. Leurs enfants - six pour Aziz, trois pour Islam -, avaient tous moins de dix ans quand les deux hommes ont été arrêtés puis emprisonnés.

Un documentaire Netflix a relancé l'affaire

En février 2020, après la diffusion d'un documentaire sur Netflix (Who Killed Malcolm X ?), soulevant à nouveau des doutes sur la culpabilité de Muhammad Aziz et Khalil Islam, Cyrus Vance avait demandé à ses équipes un réexamen du dossier. Ce rebondissement judiciaire risque de renforcer la thèse du rôle trouble joué par le FBI et la police de New York à l'époque. En février 2021, une lettre posthume et accusatrice d'un policier avait été dévoilée et les filles de Malcolm X avaient déjà demandé la réouverture de l'enquête.

Le policier affirmait s'être rapproché, à la demande de sa hiérarchie, de l'entourage de Malcolm X et avoir piégé deux de ses gardes du corps, arrêtés quelques jours seulement avant l'assassinat, pour affaiblir la sécurité autour du leader noir.

"L'enquête de 22 mois menée de manière conjointe par le bureau du procureur et les avocats des deux hommes révèle que les procureurs", le FBI et la police de New York "ont dissimulé des preuves cruciales qui, si elles avaient été connues, auraient probablement conduit à l'acquittement des deux hommes", écrit le New York Times. "Tout cela n'aurait jamais dû arriver. Ces faits étaient et sont la conséquence d'un processus corrompu jusqu'à la moelle, qui reste trop familier, même en 2021", avait réagi Muhammad Aziz.