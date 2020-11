Mort de Michel Robin, acteur de Rabbi Jacob et du Fabuleux destin d'Amélie Poulain

Triste jour pour le cinéma français. Michel Robin est décédé le mercredi 18 novembre 2020, alors qu'il avait fêté son 90e anniversaire cinq jours auparavant. Acteur inoubliable des Aventures de Rabbi Jacob, La Chèvre ou encore Le Fabuleux destin d'Amélie Poulain, il était sociétaire de la Comédie-Française depuis 1996. Comme l'a expliqué l'institution culturelle dans un tweet, Michel Robin a succombé au coronavirus.

"Éric Ruf, administrateur général, la société des Comédiens-Français, la Troupe et l'ensemble des personnels de la Comédie-Française ont l'immense tristesse d'annoncer le décès de Michel Robin survenu le 18 novembre novembre 2020, à l'âge de 90 ans, des suites de la Covid-19", a-t-il été annoncé.

En plus d'être un grand acteur de cinéma, Michel Robin avait fait des exploits au théâtre, interprétant les pièces des plus grands auteurs, d'Alfred de Musset en passant par Samuel Beckett. Ainsi, il a remporté le Molière du meilleur second rôle pour La Traversée de l'hiver, de Yasmina Reza (1989).

Comment ne pas se rappeler des chefs-d'oeuvres qui ont fait sa renommée : Rabbi Jacob (1973), L'Hôtel de la plage (1978), La Chèvre (1981) ou encore Le Fabuleux destin d'Amélie Poulain (2001). À la télévision, Michel Robin est surtout connu pour ses apparitions remarquées dans Les Enquêtes du commissaire Maigret, mais aussi dans Louis la Brocante où il campait le rôle de Gus.

Depuis l'annonce de son décès, de nombreux proches lui ont rendu hommage, notamment le journaliste Kamel Boudra, expert français de l'équitation. Il s'est souvenu d'un homme "passionné de chevaux", d'une "telle douceur et bienveillance". Roch-Olivier Maistre, président du conseil supérieur de l'audiovisuel, a rendu hommage à "un merveilleux acteur au jeu subtil".