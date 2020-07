Mort de Naya Rivera : résultats de l'autopsie dévoilés, sa famille parle enfin

La famille de Naya Rivera s'est enfin exprimée, après la divulgation des résultats de l'autopsie. Les proches de l'actrice attendaient d'avoir la confirmation officielle de sa mort avant de parler. Le deuil peut enfin débuter. "Nous sommes si reconnaissants pour le déferlement d'amour et de prières pour Naya, Josey [son fils de 4 ans, NDLR] et notre famille depuis une semaine. Bien que soyons en deuil de notre magnifique légende, nous sommes heureux d'honorer son héritage éternel et son esprit magnétique. Naya avait un incroyable talent, mais plus encore, c'était une incroyable personne, maman, fille et soeur", ont commenté ses proches. La famille de l'actrice a également tenu à remercier tous ceux qui se sont mobilisés pour la retrouver depuis sa disparition dans l'après-midi du 8 juillet.

Aux alentours de 13h, Naya Rivera avait embarqué sur un petit bateau de location sur le lac de Piru. Vers 16h, son fils de 4 ans, Josey, avait été retrouvé seul, assoupi, équipé d'un gilet de sauvetage et enroulé dans une serviette sur la petite embarcation. Un gilet de sauvetage adulte se trouvait à ses côtés et sa maman manquait à l'appel.

Le petit garçon né de l'amour de sa maman pour son ex-mari Ryan Dorsey a raconté les circonstances du drame aux autorités. Après s'être baignée avec lui, celle-ci l'a poussé pour le faire remonter sur le bateau qu'ils avaient loué. Lorsque Josey s'est retourné pour la voir, mais elle a sombré dans les profondeurs du lac Piru, sans doute emportée par le courant. L'actrice n'aurait sans doute pas eu assez de force pour se hisser elle aussi sur l'embarcation.

Ce site de Californie, que la star de Glee connaissait bien puisqu'elle a grandi dans la région, est connu pour être dangereux. Plusieurs noyades sont survenues ces dernières années. Celle de Naya Rivera s'ajoute à cette triste liste...