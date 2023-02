Mort de Paco Rabanne : le célèbre couturier et parfumeur s'est éteint dans son havre de paix breton

Paco Rabanne est mort. C'est ce que l'on apprend, ce vendredi 3 février, le grand couturier, parfumeur et homme d'affaires Paco Rabanne, de son vrai nom Francisco Rabaneda y Cuervo, est décédé à l'âge de 88 ans à Portsall (29), où il résidait, selon Télégramme. Le grand couturier espagnol, qui a marqué l'univers de la mode pendant des années, adorait la Bretagne et c'est là-bas qu'il est mort, dans cet endroit où il avait une maison en bord de mer, son havre de paix dans le Finistère. Il était le fils d'une première main de Balenciaga, et cet artiste d'origine basque, s'était réfugié dans le Finistère en février 1939, avec sa famille. Depuis, il n'a jamais cessé d'aimer ce lieu si cher à son coeur.

Paco Rabanne était connu de tous pour son sens de la formule mais aussi bien sûr son excentricité. Même lorsque son originalité ne s'exerçait pas sur les podiums, il faisait parler de lui en confiant avoir vu Dieu ou encore des extra-terrestres. De quoi le faire défrayer la chronique plus d'une fois. En 1999, il avait notamment prédit la chute de la station Mir. Les détracteurs n'ont pas manqué de pointer le bout de leur nez suite à cela. Célèbre pour son style métallique et ultra-féminin, révolutionnaire dans les années 60, il avait été élevé au rang d'Officier dans l'ordre de la Légion d'honneur. À la tête d'un empire du parfum dont le dernier, avec notamment le célèbre Lady Million et One Million, Paco Rabanne, il avait aussi marqué les esprits en créant le fameux "sac 69", relancé en 2011.

De plus en plus discret depuis quelques années

En Bretagne, celui qui nous a désormais quittés était assez populaire, au sein de sa commune. "C' était quelqu'un d'assez populaire sur la commune. Il avait la simplicité des hommes qui savent d'où ils viennent", réagit Marguerite Lamour, maire de Ploudalmézeau-Portsall, comme rapporté par nos confrères. On loue ici sa grande courtoisie, lui qui avait fait l'acquisition d'une maison de type néobretonne "dans les années 2003-2004". Ces dernières années, on apprend que celui qui aimait fréquenter la Maison de la Presse ou les restaurants de la côte s'était fait discret. Le monde de le mode et ses nombreux amis ne devraient pas manqué de réagir à cette triste nouvelle.